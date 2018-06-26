Глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с 1 января 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) в течение полугода будет тестировать новый налог для самозанятых, пишет "Коммерсант".
Речь идет о Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.
"Это в первую очередь должен быть механизм удобного интерфейса между людьми и налоговой службой для того, чтобы было достаточно просто зарегистрироваться и практически в один клик исполнить обязательства перед государством", — отметил Мишустин.
Глава ФНС добавил, что уже создано мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе и оплачивать налог.
Ввести со следующего года налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане, предложил Минфин. Предполагается, что ставка налога составит 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что по всей России такой налог могут ввести уже с 1 июля 2019 года.
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