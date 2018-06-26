Председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания по развитию экономики и социальной сферы заявил, что кабмин при проведении пенсионной реформы старается максимально учитывать интересы работающих граждан, пишет "Российская газета".
В числе причин, по которым назрела необходимость повышения пенсионного возраста, премьер назвал в том числе увеличение продолжительности жизни.
"Конечно, предлагая изменения в пенсионную систему, мы учитывали все факторы, основной из них заключается в том, что увеличилась продолжительность жизни, причем, существенно, удлиняется активный период жизни, сохраняется возможность продолжать профессиональную карьеру", — заявил Медведев.
Он подчеркнул, что реформа позволит создать ситуацию, при которой дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение выплат и обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы.
"Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом", — подчеркнул Медведев.
Кроме того, как он пояснил, на сегодняшний день соотношение количества пенсионеров и работающих граждан сильно отличается от показателей, которые были 50 лет назад, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих. Сейчас этот показатель — 1,8.
Как пояснил Медведев, для адаптации граждан к новым правилам и срокам выхода на пенсию предусмотрен длительный период, который может продлиться до 2034 года. Он не исключил, что увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения, для чего нужно будет организовать соответствующие программы, к разработке которых может подключиться бизнес.
Комментарии
Тварь брехливая. Пройдись по кладбищу и посчитай средний возраст умерших недавно. Тридцати-сорокалетние мрут как мухи. Не говоря про более старших
сучок