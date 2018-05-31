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Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018

Статья не опубликована.

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Что такое электрическое "Шоу Тесла" и где его можно увидеть в Барнауле 0
07:50
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07:34
Как в Барнауле 28 июня пройдет День социального предпринимателя 0
07:19
Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке 1
07:03
Список добрых дел: Андрей Щукин о былом с ЛДПР и будущем в "Единой России" 2
06:48
Коттедж с "красивым кусочком леса" продают под Барнаулом за 14 млн рублей 2
06:32
Худоба — давно не тренд: яркие модели plus-size на пляжах 6
06:17
Советские конкурсы красоты: как это было 1
06:01
Аномальная жара и буря: Алтайский край 27 июня живет в условиях экстрима 1
05:25
Названа стоимость новых iPhone 0
04:51
СК назвал причину крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье 0
03:42
Названы самые опасные страны для женщин 0
02:41
Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео 0
01:15
Найден способ перепрограммировать мозг 0
00:15
Ученые доказали смертельную опасность соли 2
23:41
Эксперт объяснил переназначения полпредов Путина в федеральных округах 0
23:26
Огромная очередь из иностранцев выстроилась в мавзолей Ленина 0
23:04
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках в Югре 1
22:43
Рогозин пообещал вскоре дать оценку космической отрасли России 0
22:21
Митрохин подал в суд на свою партию "Яблоко" из-за выборов мэра Москвы 1
22:05
Медведев: "Увеличилась продолжительность жизни, причем существенно" 9
21:22
Молодого туриста из России сбросили с крыши отеля в Турции 4
21:13
Новый налог для самозанятых россиян протестируют в четырех регионах России 0
21:01
Медведев выделил еще 815 миллионов рублей на ЧМ-2018 4
20:57
"Синергия" уволила топ-менеджера, насмерть сбившего беременную женщину 1
20:41
Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену заткнуться 0
20:25
Ведущего Первого канала накажут за матерное слово в прямом эфире 3
19:54
Медведев: возраст не должен быть причиной для увольнения людей 7
19:33
Путин назначил бывшего министра связи Щеголева полпредом в ЦФО 1
19:08
Коротко о главном: время ураганов, выборы губернатора и новые комары
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18:47
Силуанов: роста цен на "жизненно важные" товары из-за НДС не будет 5
18:29
ФИФА представила мяч для игр плей-офф ЧМ-2018 0
18:03
Песков назвал визионерским проект строительства магистрали в Грозный 0
17:49
Двоих барнаульских подростков ждет суд за любовь к катанию на чужих авто 0
17:32
Объем "свободных денег" россиян в мае снизился на 4,4% 3
17:23
Алтайский край вошел в число лидеров по капремонту домов в 2018 году 1
17:15
Суд наказал отца девочки, которую обматерил топ-менеджер "Газпрома" 16
17:04
Новые электросети проложили в барнаульском Затоне после урагана 1
16:51
Болельщика не хотели пускать на матч ЧМ из-за флага с оленем и деревьями 0
16:33
Полиция задержала топ-менеджера "Синергии", насмерть сбившего беременную 6
16:21
Тысячи людей и знаменитые гости: все о фестивале Роберта Рождественского 0
16:12
Туриста из Братска экстренно эвакуировали на вертолете в горах Алтая 1
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Умер поэт Андрей Дементьев 2
15:52
ЛДПР проведет в Барнауле митинг против пенсионной реформы и роста НДС 15
15:41
Нас бросили: барнаульский поселок после урагана третий день живет без света 16
15:31
СК начал проверку по факту удержания пенсионерки в барнаульском автобусе 28
15:21
Сибирь назвали эпицентром зараженных батонов в России 9
15:13
Полста на одного: 64 партии могут бороться за губернаторство на Алтае 14
15:06
Пятилетняя девочка и взявший ее на плечи мужчина утонули в Заринске 7
14:54
Школа в алтайском селе Старая Суртайка попала в список поручений Путина 3

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