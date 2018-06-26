Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в своем Facebook сообщил, что подал иск к своей партии, оспорив принятое накануне решение федерального бюро об отмене его выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы.
Из сообщения следует, что иск в Замоскворецкий суд Москвы подал член "Яблока" — адвокат Илья Гатикоев в связи с тем, что решения бюро "приняты с грубейшими нарушениями устава партии". Карточка дела размещена на сайте суда.
"Я пойду до конца. Сегодня по моему поручению член нашей партии адвокат Илья Гатикоев подал административный иск в Замоскворецкий суд об оспаривании вчерашних решений Бюро по снятию меня с выборов мэра Москвы. Эти решения приняты с грубейшими нарушениями Устава партии Яблоко. Об этих нарушениях вчера говорил не только я, но и Бабушкин, Шейн, Крыжов и многие другие. Если мы выступаем за правовое государство, разве мы можем так грубо попирать нормативные акты собственной партии?" — написал Митрохин.
"Напомню, что яблочные федералы отказали мне в выдвижении несмотря на то, что Конференция Московского отделения ДВАЖДЫ выдвинула меня в кандидаты. Вчера они заявили, что считают возмутительной такую самостоятельность. Ведь в самом начале они хотели, чтобы мы даже не ставили мою кандидатуру на голосование, и заставляли голосовать только за ОДНУ кандидатуру — человека, занявшего 4-е место на праймериз", — подчеркнул он.
"Вчера они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность", — добавил Митрохин.
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