Среда, 27 Июнь, 00:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,79
€ 73,41
394636
19°
Обь
521см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Рогозин пообещал вскоре дать оценку космической отрасли России

, ИА "Амител"
"Надеюсь, что вам это удастся сделать", - сказал Медведев, говоря об "одной из главных задач"

Фото: 163gorod.ru

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пообещал в течение месяца представить оценку экономического состояния ведущих предприятий космической отрасли страны, пишет "Коммерсант".

Стенограмма опубликована на сайте правительства. "Думаю, что еще какое-то время уйдет, примерно месяц, на проведение оценки экономического состояния ведущих предприятий отрасли. Я сегодня вам доложу уже первые оценки", — сказал Рогозин.

Он также подвел итоги первого месяца работы на посту главы госкорпорации. По его словам, он уделяет внимание тому, чтобы "ввести новую команду, вернуть технарей, профессионалов на направление, которое связано с проведением технической политики, посмотреть на оптимальную структуру госкорпорации".

Медведев в ответ заявил, что "Роскосмосу" предстоит восстановить полноценную работу своей финансовой системы. Премьер назвал это одной из главных задач нового руководства госкорпорации. По его мнению, ранее в этом отношении "были проблемы".

"Надеюсь, что вам это удастся сделать", — подчеркнул Медведев.

Дмитрий Рогозин был назначен главой "Роскосмоса" в конце мая.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
00:15
Ученые доказали смертельную опасность соли 0
23:41
Эксперт объяснил переназначения полпредов Путина в федеральных округах 0
23:26
Огромная очередь из иностранцев выстроилась в мавзолей Ленина 0
23:04
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках в Югре 0
22:43
Рогозин пообещал вскоре дать оценку космической отрасли России 0
22:21
Митрохин подал в суд на свою партию "Яблоко" из-за выборов мэра Москвы 0
22:05
Медведев: "Увеличилась продолжительность жизни, причем существенно" 2
21:22
Молодого туриста из России сбросили с крыши отеля в Турции 1
21:13
Новый налог для самозанятых россиян протестируют в четырех регионах России 0
21:01
Медведев выделил еще 815 миллионов рублей на ЧМ-2018 3
20:57
"Синергия" уволила топ-менеджера, насмерть сбившего беременную женщину 0
20:41
Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену заткнуться 0
20:25
Ведущего Первого канала накажут за матерное слово в прямом эфире 2
19:54
Медведев: возраст не должен быть причиной для увольнения людей 7
19:33
Путин назначил бывшего министра связи Щеголева полпредом в ЦФО 1
19:08
Коротко о главном: время ураганов, выборы губернатора и новые комары
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 июня
18:47
Силуанов: роста цен на "жизненно важные" товары из-за НДС не будет 4
18:29
ФИФА представила мяч для игр плей-офф ЧМ-2018 0
18:03
Песков назвал визионерским проект строительства магистрали в Грозный 0
17:49
Двоих барнаульских подростков ждет суд за любовь к катанию на чужих авто 0
17:32
Объем "свободных денег" россиян в мае снизился на 4,4% 3
17:23
Алтайский край вошел в число лидеров по капремонту домов в 2018 году 1
17:15
Суд наказал отца девочки, которую обматерил топ-менеджер "Газпрома" 11
17:04
Новые электросети проложили в барнаульском Затоне после урагана 1
16:51
Болельщика не хотели пускать на матч ЧМ из-за флага с оленем и деревьями 0
16:33
Полиция задержала топ-менеджера "Синергии", насмерть сбившего беременную 6
16:21
Тысячи людей и знаменитые гости: все о фестивале Роберта Рождественского 0
16:12
Туриста из Братска экстренно эвакуировали на вертолете в горах Алтая 1
16:02
Умер поэт Андрей Дементьев 2
15:52
ЛДПР проведет в Барнауле митинг против пенсионной реформы и роста НДС 15
15:41
Нас бросили: барнаульский поселок после урагана третий день живет без света 16
15:31
СК начал проверку по факту удержания пенсионерки в барнаульском автобусе 27
15:21
Сибирь назвали эпицентром зараженных батонов в России 9
15:13
Полста на одного: 64 партии могут бороться за губернаторство на Алтае 13
15:06
Пятилетняя девочка и взявший ее на плечи мужчина утонули в Заринске 6
14:54
Школа в алтайском селе Старая Суртайка попала в список поручений Путина 3
14:40
Ураган может повториться: МЧС предупредило об ухудшении погоды на Алтае 4
14:33
Кремль опубликовал поручения Путина по итогам "Прямой линии" 6
14:22
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал новорожденных тигрят 0
14:14
Кто отправляет СМС-рассылку от МЧС и как на нее подписаться 10
14:02
Тело мужчины нашли в лесном массиве на Змеиногорском тракте в Барнауле 0
13:48
МИД назвал фейком статью о приеме допинга российскими футболистами 0
13:32
Браки в России разрешат регистрировать не в ЗАГСе 10
13:21
Барнаульскому поселку Цветы Алтая вернули электричество после урагана 17
13:12
Минэкономразвития предлагает отменить штрафы для крупного бизнеса 9
13:01
Перевернулась на трассе: депутат Госдумы Кувшинова попала в ДТП на Алтае 28
12:49
Суд взыскал с бийского подростка ущерб за избиение ребенка 9
12:31
Милонов обругал писательницу, заявившую об отсталости России от Европы 46
12:25
Глава рубцовского предприятия пытался украсть почти 1 млн рублей из бюджета 1
12:15
Это основной вопрос: почему барнаульская "Барракуда" была на воде в шторм 20

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.