Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пообещал в течение месяца представить оценку экономического состояния ведущих предприятий космической отрасли страны, пишет "Коммерсант".
Стенограмма опубликована на сайте правительства. "Думаю, что еще какое-то время уйдет, примерно месяц, на проведение оценки экономического состояния ведущих предприятий отрасли. Я сегодня вам доложу уже первые оценки", — сказал Рогозин.
Он также подвел итоги первого месяца работы на посту главы госкорпорации. По его словам, он уделяет внимание тому, чтобы "ввести новую команду, вернуть технарей, профессионалов на направление, которое связано с проведением технической политики, посмотреть на оптимальную структуру госкорпорации".
Медведев в ответ заявил, что "Роскосмосу" предстоит восстановить полноценную работу своей финансовой системы. Премьер назвал это одной из главных задач нового руководства госкорпорации. По его мнению, ранее в этом отношении "были проблемы".
"Надеюсь, что вам это удастся сделать", — подчеркнул Медведев.
Дмитрий Рогозин был назначен главой "Роскосмоса" в конце мая.
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