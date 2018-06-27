Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ. Во вторник, 26 июня, он провел торжественный прием в региональном правительстве.

"С такими высокими баллами большинство из вас поедут в столичные города, чтобы получить образование. Но даже если вы поступите в другой город, то помните, что всегда можно вернуться в родной край", — сказал Томенко.

В 2018 году обладателями медалей "За особые успехи в учёбе" станут 1300 выпускников Алтайского края. На церемонии награждения присутствовало 89 выпускников — они же представляли каждый район края. И 10 из них получили уникальную возможность пообщаться с Виктором Томенко в неформальной обстановке, рассказать о себе, задать интересующие вопросы до начала торжественного приёма. Они спросили о том, как устроена работа губернатора, какие вопросы приходится решать и что наиболее важно на повестке дня.

"Я хочу сказать, что сейчас мы с вами находимся в похожем положении, потому что вы сейчас начнёте входить во взрослую, самостоятельную жизнь. И я в должности пока лишь исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. Я буквально 1 июня сделал первые шаги по алтайской земле", — сказал Томенко.

Глава региона вкратце рассказал о том, что в этом году поздно начались посевные работы, из-за чего пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Напомнил о недавнем урагане в Барнауле и пригороде. Ребятам продемонстрировали интерактивную карту, содержащую всю информацию по социально-экономическим объектам региона. Особое внимание было сконцентрировано на размерах гуманитарной помощи пострадавшим от паводка.



"Есть дела, которые нельзя откладывать, так же, как и ЕГЭ", — сказал Виктор Томенко.

Что же касается поступления в столичные вузы, то, действительно, многие на это нацелены.

"Я ещё не уверена в своём выборе профессии, поэтому собираюсь подать заявки на несколько направлений, но больше всего хотела бы поступить на актёрское направление в Москве", — рассказала порталу Amic.ru выпускница барнаульской гимназии № 69 Ольга Атабаева.

В Москву собрался и выпускник рубцовской гимназии №3 Алексей Повалеев.

"Поступать буду в МГИМО на факультет "международные отношения", хочу связать свою жизнь с дипломатической службой. Москву выбрал потому, что это большой город, и я искренне верю, что он даст мне больше возможностей", – рассказал он.



А вот Ляна Волокитина из школы №102 собралась поступать в Уфу, в Уфинский нефтяной технический университет по направлению ОБЖ. Максим Звягин из Троицкой средней школы №2 будет поступать в Новосибирский государственный университет на механика.

Милана Янина специально для Amic.ru.