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Томенко призвал выпускников возвращаться на Алтай после столичных вузов

, ИА "Амител"
Врио главы Алтайского края Виктор Томенко встретился с выпускниками школ

Фото: Антон Федотов/altairegion22.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко встретился с лучшими выпускниками школ. Во вторник, 26 июня, он провел торжественный прием в региональном правительстве.

"С такими высокими баллами большинство из вас поедут в столичные города, чтобы получить образование. Но даже если вы поступите в другой город, то помните, что всегда можно вернуться в родной край", — сказал Томенко.

В 2018 году обладателями медалей "За особые успехи в учёбе" станут 1300 выпускников Алтайского края. На церемонии награждения присутствовало 89 выпускников — они же представляли каждый район края. И 10 из них получили уникальную возможность пообщаться с Виктором Томенко в неформальной обстановке, рассказать о себе, задать интересующие вопросы до начала торжественного приёма. Они спросили о том, как устроена работа губернатора, какие вопросы приходится решать и что наиболее важно на повестке дня.

"Я хочу сказать, что сейчас мы с вами находимся в похожем положении, потому что вы сейчас начнёте входить во взрослую, самостоятельную жизнь. И я в должности пока лишь исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. Я буквально 1 июня сделал первые шаги по алтайской земле", — сказал Томенко.

Глава региона вкратце рассказал о том, что в этом году поздно начались посевные работы, из-за чего пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Напомнил о недавнем урагане в Барнауле и пригороде. Ребятам продемонстрировали интерактивную карту, содержащую всю информацию по социально-экономическим объектам региона. Особое внимание было сконцентрировано на размерах гуманитарной помощи пострадавшим от паводка.

 "Есть дела, которые нельзя откладывать, так же, как и ЕГЭ", — сказал Виктор Томенко.

Что же касается поступления в столичные вузы, то, действительно, многие на это нацелены.

 "Я ещё не уверена в своём выборе профессии, поэтому собираюсь подать заявки на несколько направлений, но больше всего хотела бы поступить на актёрское направление в Москве", — рассказала порталу Amic.ru выпускница барнаульской гимназии № 69 Ольга Атабаева.

В Москву собрался и выпускник рубцовской гимназии №3 Алексей Повалеев.

"Поступать буду в МГИМО на факультет "международные отношения", хочу связать свою жизнь с дипломатической службой. Москву выбрал потому, что это большой город, и я искренне верю, что он даст мне больше возможностей", – рассказал он.

А вот Ляна Волокитина из школы №102 собралась поступать в Уфу, в Уфинский нефтяной технический университет по направлению ОБЖ. Максим Звягин из Троицкой средней школы №2 будет поступать в Новосибирский государственный университет на механика.

Милана Янина специально для Amic.ru.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.06.2018 08:33
месный

ага, и работать за еду

0  0
27.06.2018 08:47
Илья

"Где родился,там и пригодился". В нашем крае для молодежи делают многое. Стыдно за тех,кто уезжает.

0  0
27.06.2018 08:49
- гость -

Хватит Илюша лгать, работы нет и принимают только по блату - если нет путь Томенко опровергнет!

0  0
27.06.2018 08:59
- гость -

"Где родился,там и пригодился". В нашем крае для молодежи делают многое. Стыдно за тех,кто уезжает.
________
Ты это Токменко скажи, пусть валит обратно в Красноярск...

0  0
27.06.2018 09:02
- гость -

Какой нормальный человек перейдёт с зарплаты 40-90 на 15-25? Разве только Виктор Томенко Пока в крае не будет нормальных зарплат, никто сюда возвращаться не будет.

0  0
27.06.2018 09:06
- гость -

Ну теперь все прояснилось с данным товарищем который совсем не товарищ

0  0
27.06.2018 09:09
Гость

Для 09:02

Не гунди в интернете, а иди работай, и у тебя будет зарплата 40-90.

0  0
27.06.2018 09:12
- гость -

27.06.2018 09:02
- гость -
Ну во-первых, в Барнауле ЕСТЬ з/п 40 -60 тыс. И много. И устроиться на такую работу можно легко и без всякого блата
А во-вторых, в москве вы 50% из своей з/п будете отдавать за жилье

0  0
27.06.2018 09:13
Гость

27.06.2018 09:06
- гость

Согласен с тобой, бездельникам и лодырям он совсем даже не товарищь!

0  0
27.06.2018 09:21
Грантштейн

Да не дай Бог.
Пускай уже свою жизнь устраивают.
Образование получат хорошее - все шансы найти хорошую работу.
А здесь что образование, что экономика - дно.

0  0
27.06.2018 09:24
- гость -

Не для этого детей учим. Пусть будут понаехавшими в Московии, чем нищетой на родине

0  0
27.06.2018 09:27
- гость -

Кем могут работать вчерашние студенты в москве? без прописки, без жилья, без знакомых. Официантами, барменами?

0  0
27.06.2018 09:29
Вася Пупкин

Грантштейн, а кто тебе не даёт изобрести такой товар, который был бы востребован во всём мире, наладить производство этого товара, тем самым создав рабочие места себе и барнаульцам, честно перечислять налоги в бюджет Барнаула и тем самым вытащить его экономику со дна?!

0  0
27.06.2018 09:32
- гость -

Грантштейн

А здесь что образование, что экономика - дно.
-------------------

Вот это точно подмечено!

0  0
27.06.2018 09:35
- гость -

Я считаю, что после Вуза лучше возвращаться в Барнаул или Новосибирск. устроиться на работу (так как конкуренция меньше, а столичный ВУЗ- это большой плюс). поработать лет, наработать стаж, опыт , имя. А потом можно и в Москву или Питер ехать

0  0
27.06.2018 09:37
Грантштейн

27.06.2018 09:27
- гость -
Вы привыкли мерить мерками Барнаула, толпы никчемных выпускников Полутеха или АГУ, которые никому не нужны в экономике, так как тут всё стагнирует.
А в нормальных топовыхъ ВУЗах выпускников ведут еще на стадии обучения, они к своему выпуску имеют по 3-4 предложения о трудоустройстве.
Заметьте, я говорю о топовых ВУЗах.

27.06.2018 09:29
Вася Пупкин
Василий, здесь? Здесь инновационный товар? Тут время от московского отличается на 4 часа, а жизнь на лет 10.

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