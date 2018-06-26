Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских узнал о своей отставке на поминках в Нефтеюганске, сообщает газета ZNAK.
Утром во вторник, 26 июня, Холманских вместе с другими чиновниками, депутатами и политиками принял участие в традиционных поминальных мероприятиях в Нефтеюганске по случаю гибели в 1998 году мэра города Владимира Петухова.
"Приехав в Югру в статусе высокопоставленного сотрудника администрации президента РФ, он уедет из региона в непонятном статусе", — пишет издание.
Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ главы государства об отставке уральского полпреда. Вместо Холманских помощником президента назначен Николай Цуканов.
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