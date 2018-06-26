Огромная очередь выстроилась у входа в мавзолей Ленина, сообщает "Мослента" со ссылкой на канал "Московские новости".
На кадрах видно, что очередь начинается около Никольской башни, затем спускается вниз по Кремлевскому проезду, а оттуда разворачивается в обратную сторону до мавзолея.
Согласно сервису "Яндекс.Карты", ее длина составила около 400 метров.
Как сообщают местные жители, такого ажиотажа мавзолей не видел уже несколько десятков лет.
В четверг, 28 июня, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.
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