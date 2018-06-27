Международная группа ученых, в том числе сотрудники канадского Университета Калгари и Лондонского университета королевы Марии, доказали, что потребление соли напрямую связано с повышенным риском смерти, сообщает журнал International Journal Of Epidemiology.
Специалисты различными способами проанализировали уровень натрия в образцах мочи 2974 пациентов в возрасте от 30 до 54 лет с повышенным артериальным давлением. За 24 года наблюдений умерли 272 участника эксперимента.
"Точно измеренное количество натрия показало линейную связь со смертностью", — пришли к выводу эксперты.
Таким образом ученые опровергли результаты предыдущих исследований, в которых кривая зависимости принимала J-образную форму — то есть низкие уровни соли якобы также повышали риск смерти.
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