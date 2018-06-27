Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео

Строительный кран рухнул на частично заселенный 18-этажный дом в Казани. Машинист самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз, медики оказали ему помощь. Об этом сообщает главное управление МЧС по Татарстану на своей странице во "ВКонтакте".
Причины падения крана пока не установлены. Конструкция повредила облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.
Демонтаж крана будет проводить строительная организация, отметили в МЧС.
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