Индия заняла первое место в списке самых недружелюбных к женщинам стран из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на CNN.
Как говорится в отчете фонда The Thomson Reuters, Индия показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие. В том же исследовании, проведенном семь лет назад, Индия занимала четвертое место.
"Индия проявила полное пренебрежение [правами] женщин: изнасилования, в том числе и в браке, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли", — сообщается в отчете.
Следом за Индией идут Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен, Нигерия и США. Причем Штаты стали единственной западной страной в списке худших для женщин стран из-за движения MeToo, появившегося в 2017 году и показавшего высокий уровень насилия в киноиндустрии.
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