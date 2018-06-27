Следственный комитет сообщил, что причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в феврале 2018 года рядом с аэропортом Домодедово стала ошибка экипажа.
"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение", - говорится в сообщении на сайте СК.
Авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года, погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.
Ранее сообщалось, что фонд помощи семьям погибших при крушении самолета получил пожертвований на 10,6 млн рублей.
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