Названа стоимость новых iPhone

Цена новых моделей iPhone, которые американская корпорация Apple должна выпустить в сентябре 2018 года, будет начинаться с 699 долларов (44 100 рублей). О предварительной оценке стоимости смартфона сообщила аналитик американского банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хьюберти, пишет "Экономика сегодня".
Ожидается, что осенью Apple выпустит три смартфона. Самая большая модель с экраном 6,5 дюйма будет стоить 999 долларов (63 000 рублей). Телефон с экраном 5,8 дюймов обойдется в 899 долларов (56 720 рублей).
Появится также бюджетная модель с ЖК-дисплеем, которую производители оценят в пределах от 699 до 769 долларов.
Эксперт не исключает вероятности того, что американская корпорация может назначить начальную цену на самую большую модель в 1099 долларов, на среднюю модель — 999 долларов, а на "младшую" — 799 долларов. Тогда средняя стоимость мобильных устройств компании вырастет на 7,2%.
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