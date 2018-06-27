Марадону госпитализировали в больницу после победы сборной Аргентины

Вечером во вторник, 26 июня, 57-летнего Диего Марадону госпитализировали в Петербурге с диагнозом "стенокардия". По одной из версий, здоровье легенды подкосила большая порция алкоголя, сообщает "Пятый канал".
После матча Аргентина — Нигерия Марадону доставили в одну из петербургских больниц. К счастью, его жизни ничто не угрожает, однако ближайшие два дня придется провести с медиками.
Перед госпитализацией Марадона эпатажно болел за национальную сборную на стадионе "Санкт-Петербург". Его выходки активно осветили мировые СМИ: от баннера с собственным изображением, который он показал перед встречей, до двух средних пальцев, которые он показал после окончания игры.
Комментарии
Неугомонный
старый спившийся неудачник...
27.06.2018 08:48
Варя
Варечка, он Великий, и имеет право вести себя как хочет.
Здесь то ему кокса не подвезли, но водкой заправили по самое немогу)
Береги себя, Диего, лет то уже под сраку)
"Надо меньше пить, пить надо меньше" ©
27.06.2018 08:48
Варя
старый спившийся неудачник
Неудачники на наших стадионах мячи пинают. А он получал за свою игру столько, сколько в это время получали все футболисты нашей страны вместе взятые. Легенда футбола XX века, как Пеле