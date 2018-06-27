Жительница Пыть-Яха (ХМАО-Югра), которая в голом виде ругала власть и пенсионную реформу 25 июня у здания городской администрации, сейчас находится на лечении, сообщает URA.RU.
"Ольга сейчас находится в психоневрологическом отделении пыть-яхской больницы под наблюдением врачей", — рассказал глава города Олег Ковалевский.
Он обратил внимание на безупречную репутацию женщины: "Человек положительный, ни разу не привлекалась к административной ответственности, семья положительная. Известна в городе, работает парикмахером. Что произошло с ней, непонятно".
Информацию о том, что дама пыталась ворваться в здание администрации, Ковалевский опроверг, отметив, что она "просто живет в соседнем доме".
Инцидент произошел ночью 25 июня у здания администрации Пыть-Яха. Женщина сначала была одета и громко ругалась. После она разделась на ступеньках мэрии и отправилась гулять по площади. При этом возмущалась повышением пенсионного возраста. Прибывший на место наряд полиции задержал нарушительницу порядка.
Комментарии
Путин встрепенется и сдержит свое слово?!
У нее одной хватило смелости сказать о чем все думают и молчат .Автор ролика безмозглое статистическое существо ,власть всех сделала голыми ,ну только автору это не дано понять.
Синие телки - забавный вид фауны.
Беда, господа! Мне нравятся голые бабки )))
Если молодые девчонки начнут также протестовать против реформы, я буду ходить на митинги