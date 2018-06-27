Председатель партии "Против всех" Павел Михальченков заявил, что обсуждение пенсионной реформы должно проходить в рамках общественного совета при участии экспертов, авторов законопроекта, а также его ярых противников, поскольку при недостаточном освещении пенсионного вопроса тема может быть использована оппозицией для разжигания протеста, пишет URA.RU.

По мнению Михальченкова, в большей степени негативное отношение россиян к пенсионной реформе связано с обычным страхом перед любыми изменениями.

"Люди традиционно не хотят перемен, и, что печально в данном случае, перемен к лучшему. Они не понимают, что на каком-то этапе придется приложить больше усилий, но и "выхлоп" с этого со временем будет больше. Часто мы говорим об уровне жизни на Западе, а как только наступает время непопулярных решений, сразу начинаются разговоры о собственном пути", — отметил Михальченков.

Однако он уверен, что поспешное проведение пенсионной реформы не приведет ни к чему хорошему.

Михальченков призвал государство отказаться от волюнтаристского подхода и объяснять суть законопроекта всем гражданам.

"В данном случае нужна широкая дискуссия. Мы за создание совета, в котором свою точку зрения выскажут и авторы законопроекта, и его противники, и люди с альтернативной точкой зрения. Необходимо объяснить народу суть реформы. По телевизору мы должны слушать не бесконечные ток-шоу про Украину, а аргументацию всех сторон по пенсионной реформе. Пусть будет диалог и жесткая полемика", — считает представитель партии "Против всех".

Михальченков подчеркнул, что недостаточное освещение пенсионной реформы на федеральных каналах приведет к тому, что ситуацией воспользуются "третьи силы", которые смогут быстро оседлать протестную волну и будут за счет возмущенных россиян решать свои политические задачи.

"Государство должно максимально подробно объяснять людям все свои шаги. Разговоры о том, что сложные экономические вопросы все равно не будут понятны населению, здесь не работают. Даже если "дважды два четыре", то будьте добры — объясните нам это. В противном случае такую социально острую тему начнут использовать противники власти", — уверен Михальченков.