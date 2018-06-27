Президент России Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах страны, сообщается на сайте Кремля.
Полномочные представители были назначены в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном округах.
При этом полпреды президента в Северо-Западном, Южном и Сибирском округах остались на своих местах.
Путин сменил постоянных представителей в Центральном, Уральском и Северо-Кавказском ФО. Ими стали Игорь Щеглов, Николай Цуканов и Александр Матовников соответственно.
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