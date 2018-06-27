Минтранс отложил индексацию тарифа системы "Платон"

Минтранс отложил индексацию тарифа в соответствии с накопленной инфляцией в системе взимания платы с грузовиков "Платон", пишут "Ведомости".
При запуске "Платона" власти собирались установить тариф 3,73 руб. за 1 км. После массовых акций протеста был введен льготный тариф — 1,53 руб. за 1 км. С 15 апреля 2017 г. тариф планировали увеличить до 3,06 руб. за 1 км, позже решение пересмотрели и тариф установили на уровне 1,91 руб. за 1 км. С 1 июля текущего года предусматривалась индексация тарифа на уровень инфляции.
"Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 г. № 120", — говорится в сообщении ведомства. Новые сроки индексации тарифа не уточняются.
Решение было принято на совещании в Росавтодоре. В нем участвовали представители Минтранса, Росавтодора, ФКУ "Дороги России", грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка.
Заместитель директора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков заявил, что индексация тарифа для госсистемы "Платон" возможна только после усиления контроля за нарушителями. Как именно будет усилен контроль, в Минтрансе не уточнили.
Полномочия по выявлению нарушителей на основе автофиксации от МВД передадут Ространснадзору. Соответствующие изменения в КоАП ранее приняли Госдума и Совет Федерации.
Индексация была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства. Представители бизнес-сообщества отметили, что усиление штрафных санкций создаст равные условия для исполнения законодательства для всех перевозчиков.
Система "Платон" была введена в России в 2015 году. Основная ее функция заключается в сборе средств с большегрузного транспорта, передвигающегося по федеральным трассам, в счет компенсации материального вреда, который те причиняют дорогам.
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