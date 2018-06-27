Перед любым человеком, решившим обзавестись своим собственным загородным домом, в первую очередь встает вопрос: какой материал выбрать для строительства? И хотя на рынке представлено множество вариантов, дерево занимает лидирующие позиции.

Дерево в качестве материала для строительства всегда отмечалось множеством преимуществ, среди которых экологичность, невысокая теплопроводность, натуральность и естественность.

В данное время в строительстве домов востребованным материалом является клееный брус. Популярность он приобрел за свою эстетичность, прочность презентабельность и повышенную комфортность.

Дома из клееного бруса обладают значительным сроком службы, а также не требуют отделки и дают минимальный процент усадки.

Как показывает мировой опыт, деревянное малоэтажное домостроение считается одной из наиболее удобных, экологичных и практичных технологий строительства жилых домов. Многие развитые страны уже отдали предпочтение деревянным домам. Например, в США и Канаде более 80% индивидуальных домов и таунхаусов строятся исключительно из дерева. В Японии доля деревянных домов составляет 43% от всех строящихся жилых домов, а европейские страны планируют довести объемы деревянного домостроения до 80-90% вновь вводимого малоэтажного жилья.

Учитывая мировой тренд на рынке малоэтажного строительства, с 2008 года, в рамках проекта развития индустрии деревянного домостроения, ЛХК "Алтайлес" приступила к производству домов, бань, гостиничных комплексов, ресторанов и других строений из клееного бруса, которые сегодня имеют популярность не только среди россиян, но и жителей стран ближнего зарубежья.

На данный момент Лесная холдинговая компания "Алтайлес" — одна из крупнейших лесопромышленных компаний в России, которая производит деревянные дома на современных заводах, оснащенных оборудованием от ведущих мировых производителей, часть из которого не имеет аналогов в России.

Другими словами, строительство деревянных домов — одно из ключевых направлений. Комплексный подход, связывающий в единый цикл архитектурно-конструкторское бюро, собственное производство и сеть поставщиков инженерных решений, позволяют создавать проекты деревянных домов, в которых максимально учитывают предпочтения будущих хозяев.

Отметим, что каждый год в сфере малоэтажного строительства появляется что-то новое, но неизменной остается потребность людей в комфорте. Например, один из самых популярных проектов среди жителей Сибири — загородный дом площадью 118 м2. Планировка может быть самой разнообразной. Но, отмечают проектировщики компании, в последнее время заказчики все чаще отдают предпочтение просторной кухне-гостиной на первом этаже и нескольким, как правило, трем спальням — на втором.

Что же касается архитектурного решения, то в этом направлении заказчики отдают предпочтение скандинавскому стилю или hi-tech, а также "природным" цветам фасада: бежевый, коричневый, холодные оттенки синего и белого цветов.

Тем, кто стремится к экологическому идеалу при строительстве собственного дома, Лесная холдинговая компания "Алтайлес" предлагает деревянные евроокна, деревянные двери и лестницы собственного производства. Высокий стандарт качества, а также использование только натуральных материалов делают продукцию непревзойденной по своим эстетическим и функциональным характеристикам.

В "Алтайлес" уверены, экологичное жилье — не просто индустрия, это продвижение идей здорового и комфортного образа жизни. Поэтому малоэтажное деревянное домостроение остается приоритетным направлением работы.