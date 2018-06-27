Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что пособие по безработице в России необходимо повышать до уровня, который позволял бы на него прожить, сообщает РИА Новости.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес считает необходимым повысить пособие по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Официально у нас меньше миллиона числится безработных, реально, конечно, в десять раз больше. Поэтому пособие поднимать нужно. Пособие — это не какая-то подачка, а элемент социального страхования", — сказал Нилов.
В конце марта этого года Минтруд сообщил о старте разработки законопроекта, упрощающего назначение пособия по безработице и увеличивающего его размер. В апреле был вынесен на общественное обсуждение проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части условий и сроков выплаты пособия по безработице)".
Комментарии
необходимым повысить пособие по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда
Вот это было бы хорошо, многие, кто получает в районе МРОТ, меньше боялись бы потерять работу
Большинство бросит работу. Многим платят копейки.
Заявил, что пособие по безработице в России необходимо повышать до уровня, который позволял бы на него прожить.
Т.е. даже эта братва признает, что власть довела страну не только до безработицы, но еще и безработным они выживания не гарантируют! А еще собираются добавить в число безработных пенсионеров несостоявшихся - где рабочие места?!
Большинство бросит работу. Многим платят копейки.
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Более вероятно, что платить будут больше чем пособие по безработице.