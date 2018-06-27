Фото: Анатолия Салтыков/vk.com/barneos22
Мощный ураган, обрушившийся на Барнаул вечером в субботу, 23 июня, повалил множество редких деревьев в городском дендрарии — в этой связи его закроют на ближайший год.
Информацию о том, что дендрарий будет закрыт для посетителей на столь долгое время, порталу Amic.ru подтвердили в самом Институте садоводства Сибири имени Лисавенко.
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В учреждении отметили, что в настоящий момент на территории дендрария уже проводится уборка территории. Но наведение порядка — это еще половина проблемы.
Основная же сложность — это восстановление экосистемы, что требует куда более длительного времени.
Напомним, что дендрарий — излюбленное место для прогулок барнаульцев и гордость нашего города. Особенно красиво здесь осенью. В сентябре территория дендрария представляет собой поистине сказочное зрелище.
Комментарии
Они деревья год убирать будут или год экосистему восстанавливать?
Как жаль!