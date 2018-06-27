Фото: vk.com/la_altay
Поиски 70-летнего пенсионера Анатолия Польских ведут волонтеры в Алтайском крае — местонахождение мужчины неизвестно с 22 июня.
Как сообщается в паблике "Лиза Алерт", пожилой мужчина проживает в поселке Веселая Дубрава Новичихинского района.
Особые приметы: носит очки, повязка на горле.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза серо-голубые.
Одежда (предположительно): сине-зеленая рубашка в клетку, черные трико.
В ориентировке сказано, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
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