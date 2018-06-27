Депутаты Ярославской областной думы написали предложения по пенсионной реформе, готовящейся в России, которые изначально хотели отправить в форме обращения к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, однако после отзыв был скорректирован и адресован в форме предложений всей Госдуме в целом, пишет "Коммерсант".
В тексте обращается внимание на то, что решение правительства РФ о проведении пенсионной реформы "стало неожиданным для большинства граждан России и вызвало серьезный резонанс среди населения, в общественных организациях, в том числе профсоюзах".
Отмечается, что этой инициативе "не предшествовали ни широкое общественное обсуждение, ни открытая экспертная проработка его обоснованности и последствий".
В документе говорится, что пенсионная реформа затрагивает "устоявшиеся десятилетиями институциональные основы пенсионного обеспечения всех граждан Российской Федерации".
Вместе с тем, по словам ярославских депутатов, кабинет министров до сих пор в полной мере не обнародовал вопросы предоставления компенсаций, не представил анализ возможных рисков роста безработицы и еще большего ухода в выплаты зарплаты в конвертах.
Также подчеркивается, что в Ярославской области ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 65,4 года, что ниже среднероссийских значений.
Областные депутаты также опасаются, что структурные изменения во всех смежных отраслях экономики и в социальной сфере, к которым неизбежно приведет пенсионная реформа, могут спровоцировать неоднозначный эффект.
Речь идет о негативных социально-экономических и политических последствиях и подрыве доверия населения к пенсионной системе России, указывается в тексте.
"Считаем, что вопрос о повышении пенсионного возраста граждан Российской Федерации уместно рассматривать только после проведения его всестороннего обсуждения с привлечением всех институтов гражданского общества, экспертного сообщества, проведения серьезной разъяснительной работы с населением, а также проработки и предупреждения возможных негативных последствий", — пришли к выводу ярославские депутаты.
Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста 16 июня. Пенсионный возраст для мужчин предлагается поднять с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.
Комментарии
Везде ожидаемая, а вот реальная... Фантазеры из небожителей плохие: ничего не сбывается.
А наши депутаты почему молчат? Или все за Путина стали?
Вот депутатам от своих районов можно написать коллективные письма с требованием неподдерживать законопроект, в противном случае отозвать своих депутатов.
27.06.2018 10:55
Eugene
А наши депутаты почему молчат?
боятся теплые места потерять....
А наши депутаты почему молчат?
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Наше это чьи? Назовите мне народного депутата, который за народ и принимает решение на благо народа. В Барнауле, скорее всего, таких нет.
Ваши депутаты участвуют в очередной разводке населения, ждут когда царь начнет рейтинг поднимать на этом вопросе...