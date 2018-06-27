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Объем выданных россиянам кредитов достиг 12,8 трлн рублей

, ИА "Амител"
На одного россиянина в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита

Фото: russian-bankir.ru

Общий объем кредитов, выданных населению России, достиг 12,8 трлн рублей в 2018 году, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова.

Объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась с 900 до 819 млрд рублей. 

Отмечается, что на одного россиянина в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита. Причем эта сумма за год увеличилась на 12 тысяч рублей. 

В исследовании экономического университета указывается, что наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 217 тысяч рублей и в Ханты-Мансийском автономном округе — 196 тысяч рублей.

Наименьший показатель у жителей Крыма, Севастополя и Чечни — от 10 до 18 тысяч рублей.

Кредитование в России растет темпами, превышающими темпы роста экономики, говорила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина

В конце мая в ЦБ заявили о значительном росте объемов выдачи ипотеки в январе — апреле 2018 года. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.06.2018 10:23
Гость

Неверно. У меня нет кредитов. Вообще. Поэтому на одного россиянина приходится больше 87 тыс.руб.

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27.06.2018 10:23
- гость -

Даже тут Нас усреднили! Дерибаска с вротимбергами взяли по 5 трлн, рабиновичи остальное, а не я ни моя семья не брала(и слава Богу) у этих упырей ни копейки,ну а в среднем то Мы оного как хапнули!

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