Президент "Деловой России" Алексей Репик заявил, что на совещании по развитию экономики и социальной сферы с участием вице-премьеров и представителей бизнес-объединений последние предложили премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность снижения ставки страховых взносов в Пенсионный фонд за работающих пенсионеров, пишет РБК.
Ранее правительство предложило на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины. В настоящее время постоянный тариф формально составляет 26%, но на деле власти используют льготную ставку 22% и все время ее продлевают.
"На фоне роста продолжительности жизни, дефицита кадров, который вызван демографическим провалом 1990-х, повышение пенсионного возраста вполне логично, здесь мы логику поддерживаем. Однако действительно факт, что работодатели не всегда охотно берут на работу людей предпенсионного возраста", — сказал Репик.
"В этом контексте бизнес предлагает максимально подумать над стимулированием занятости в этом сегменте через, например, сокращение пенсионных взносов для работающих пенсионеров, чтобы для работодателей было более логично сохранять на работе данные категории граждан", — добавил глава "Деловой России".
По его словам, это предложение на совещании поддержали и другие бизнес-объединения.
Кроме того, на совещании рассматривалась возможность засчитывать часть затрат бизнеса на добровольное медицинское страхование сотрудников старших возрастов в тариф ОМС.
"Самое главное, почему бизнес часто предпочитает 30-летнего сотрудника 60-летнему, — это, конечно, не компетенции, потому что у 60-летнего они выше, у него больше опыт, — а именно здоровье", — подчеркнул Репик.
По его мнению, такая мера, как и льгота по размеру взносов, "будет сильно стимулировать работодателей сохранять у себя в коллективе лиц уже старшего возраста".
Комментарии
Пусть тимон ни чего не придумывает и не предлагает - народу жить легче будет, задалба хобит. Лучший вариант пополнения бюджета это пошарить в карман чиновников т.к. доходы и расходы у этих господ не совпадают (и про олигархов не забыть).
опять богатые будут богаче? дмс имеют работники выше среднего звена
предложение для государственного капитализма утопическое. Социалистические революции, связанные с раскулачиванием богатеев, делаются снизу, а не сверху.
методичка
Об изменениях в пенсионном законодательстве
Исходя из имеющихся тенденций в общественном мнении, целесообразно использовать в информационной работе следующие акценты:
1. Уйти от сравнения с пенсионерами на Западе: слишком отличаются качество и уровни жизни, зарплат и пенсионного обеспечения.
2. Разъяснять, что предлагаемые меры позволят повысить уровень жизни пенсионеров, а также стабилизировать Пансионный фонд. Акцентировать,. что лучше обеспечить достойный уровень пенсии старикам, чем размазывать средства тонким слоем для тех, кто еще может и хочет работать.
Желательно сформировать четкую логическую цепочку (в т.ч с использованием статистики): чем больше работающих - тем выше уровень жизни пенсионеров.
3. Активно использовать положительную статистику роста средней продолжительности жизни, снижении потребления алкоголя и табака, снижения смертности по факторам. Цепь: продемонстрировать, что количество активных людей в возрасте 60+ растет, и разговоры о том, что "до пенсии не дожить" безосновательны.
4. Подчеркивать, что пансионная реформа относится к компетенции Правительства и парламента (законодательное обеспечений}. При этом подспудно проводить мысль, что сфера деятельности Президента -стратегические решения, связанные прежде всего с безопасностью страны.
5. Подавать пенсионную реформу как часть продуманной и просчитанной стратегии Правительства, нацеленной на активизацию экономического роста, диктующей в том числе и заинтересованность в росте числа экономически активного населения.
Очень аккуратно, не привлекая излишнего внимания (желательно - устами отдельных экспертов) разъяснять: либо повышение пенсионного возраста - либо рост числа трудовых мигрантов.
6. В целом, держать тему в низком профиле до 18 июля - планируемого рассмотрения законопроекта в первом чтении.
7. По протестам (обговорим отдельно): демонстрировать, что организаторы акций фактически пытаются лишь укрепить собственные, не впечатляющие политические позиции. То есть речь идёт не о заботе о стариках, а о самопиаре за их счет; при этом противники реформы фактически требуют не повышать пенсии.
При обсуждении акций переводить разговор на то, какими социальными гарантиями должна сопровождаться пенсионная реформа.
6. Еще и еще раз подчеркивать, что все деньги, которые появятся в результате изменений в пенсионном законодательстве, пойдут на нужды пенсионеров,
9. Еще и еще раз - про 1000 рублей в месяц.
10. Стоить отметить, что основными противниками изменений в пенсионном законодательстве являются либеральные политики и либеральные СМИ, которые гадами призывали не только к повышению пенсионного возраста, но и к отказу от социального характера государства, поскольку он-де тормозит экономический рост, и т д. То есть: это не критика, а критиканство и свинство.
между тем как наше правительство изыскивают с кого еще сбрить бабла
Около 334 миллионов рублей выделено на эксплуатацию спортивных арен и тренировочных площадок в Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Калинграде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Также 481 миллион рублей выделены на эксплуатацию временной инфраструктуры. Итого 815 миллионов рублей.
Соответствующие распоряжения от 23 июня подписал председатель правительства страны.
Ранее правительство предложило на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины.
то есть приравнять работающих пенсионеров с гражданами, получающими доход свыше 1021 тыс руб в год, у которых опс тоже 10% ))