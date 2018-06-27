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Медведеву предложили снизить ставку взносов в ПФР за работающих пенсионеров

, ИА "Амител"
Также рассматривалась возможность засчитывать часть затрат на добровольное медстрахование пожилых работников в тариф ОМС

Фото: bloknot.ru

Президент "Деловой России" Алексей Репик заявил, что на совещании по развитию экономики и социальной сферы с участием вице-премьеров и представителей бизнес-объединений последние предложили премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность снижения ставки страховых взносов в Пенсионный фонд за работающих пенсионеров, пишет РБК.

Ранее правительство предложило на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины. В настоящее время постоянный тариф формально составляет 26%, но на деле власти используют льготную ставку 22% и все время ее продлевают.

"На фоне роста продолжительности жизни, дефицита кадров, который вызван демографическим провалом 1990-х, повышение пенсионного возраста вполне логично, здесь мы логику поддерживаем. Однако действительно факт, что работодатели не всегда охотно берут на работу людей предпенсионного возраста", — сказал Репик.

"В этом контексте бизнес предлагает максимально подумать над стимулированием занятости в этом сегменте через, например, сокращение пенсионных взносов для работающих пенсионеров, чтобы для работодателей было более логично сохранять на работе данные категории граждан", — добавил глава "Деловой России".

По его словам, это предложение на совещании поддержали и другие бизнес-объединения. 

Кроме того, на совещании рассматривалась возможность засчитывать часть затрат бизнеса на добровольное медицинское страхование сотрудников старших возрастов в тариф ОМС.

"Самое главное, почему бизнес часто предпочитает 30-летнего сотрудника 60-летнему, — это, конечно, не компетенции, потому что у 60-летнего они выше, у него больше опыт, — а именно здоровье", — подчеркнул Репик.

По его мнению, такая мера, как и льгота по размеру взносов, "будет сильно стимулировать работодателей сохранять у себя в коллективе лиц уже старшего возраста".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.06.2018 11:34
- гость -

Пусть тимон ни чего не придумывает и не предлагает - народу жить легче будет, задалба хобит. Лучший вариант пополнения бюджета это пошарить в карман чиновников т.к. доходы и расходы у этих господ не совпадают (и про олигархов не забыть).

0  0
27.06.2018 11:40
- гость -

опять богатые будут богаче? дмс имеют работники выше среднего звена

0  0
27.06.2018 11:48
Nemo

предложение для государственного капитализма утопическое. Социалистические революции, связанные с раскулачиванием богатеев, делаются снизу, а не сверху.

0  0
27.06.2018 12:10
- гость -

методичка
Об изменениях в пенсионном законодательстве

Исходя из имеющихся тенденций в общественном мнении, целесообразно использовать в информационной работе следующие акценты:
1. Уйти от сравнения с пенсионерами на Западе: слишком отличаются качество и уровни жизни, зарплат и пенсионного обеспечения.
2. Разъяснять, что предлагаемые меры позволят повысить уровень жизни пенсионеров, а также стабилизировать Пансионный фонд. Акцентировать,. что лучше обеспечить достойный уровень пенсии старикам, чем размазывать средства тонким слоем для тех, кто еще может и хочет работать.
Желательно сформировать четкую логическую цепочку (в т.ч с использованием статистики): чем больше работающих - тем выше уровень жизни пенсионеров.
3. Активно использовать положительную статистику роста средней продолжительности жизни, снижении потребления алкоголя и табака, снижения смертности по факторам. Цепь: продемонстрировать, что количество активных людей в возрасте 60+ растет, и разговоры о том, что "до пенсии не дожить" безосновательны.
4. Подчеркивать, что пансионная реформа относится к компетенции Правительства и парламента (законодательное обеспечений}. При этом подспудно проводить мысль, что сфера деятельности Президента -стратегические решения, связанные прежде всего с безопасностью страны.
5. Подавать пенсионную реформу как часть продуманной и просчитанной стратегии Правительства, нацеленной на активизацию экономического роста, диктующей в том числе и заинтересованность в росте числа экономически активного населения.
Очень аккуратно, не привлекая излишнего внимания (желательно - устами отдельных экспертов) разъяснять: либо повышение пенсионного возраста - либо рост числа трудовых мигрантов.
6. В целом, держать тему в низком профиле до 18 июля - планируемого рассмотрения законопроекта в первом чтении.

0  0
27.06.2018 12:10
- гость -

7. По протестам (обговорим отдельно): демонстрировать, что организаторы акций фактически пытаются лишь укрепить собственные, не впечатляющие политические позиции. То есть речь идёт не о заботе о стариках, а о самопиаре за их счет; при этом противники реформы фактически требуют не повышать пенсии.
При обсуждении акций переводить разговор на то, какими социальными гарантиями должна сопровождаться пенсионная реформа.
6. Еще и еще раз подчеркивать, что все деньги, которые появятся в результате изменений в пенсионном законодательстве, пойдут на нужды пенсионеров,
9. Еще и еще раз - про 1000 рублей в месяц.
10. Стоить отметить, что основными противниками изменений в пенсионном законодательстве являются либеральные политики и либеральные СМИ, которые гадами призывали не только к повышению пенсионного возраста, но и к отказу от социального характера государства, поскольку он-де тормозит экономический рост, и т д. То есть: это не критика, а критиканство и свинство.

0  0
27.06.2018 12:20
- гость -

между тем как наше правительство изыскивают с кого еще сбрить бабла

Около 334 миллионов рублей выделено на эксплуатацию спортивных арен и тренировочных площадок в Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Калинграде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Также 481 миллион рублей выделены на эксплуатацию временной инфраструктуры. Итого 815 миллионов рублей.

Соответствующие распоряжения от 23 июня подписал председатель правительства страны.

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27.06.2018 12:25
- гость -

Ранее правительство предложило на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины.

то есть приравнять работающих пенсионеров с гражданами, получающими доход свыше 1021 тыс руб в год, у которых опс тоже 10% ))

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