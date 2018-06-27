Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% является "наименьшим злом", на которое правительству пришлось пойти в рамках реализации майского указа президента РФ, сообщает "Интерфакс".
Шохин подчеркнул, что ему понятна позиция российского бизнеса, заинтересованного в стабильности фискальной системы, но предложение правительства о повышении НДС — та необходимая нагрузка, с которой предпринимателям по силам справиться.
"Мы считаем предложение правительства по повышению НДС наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа президента", — подчеркнул Шохин.
По его словам, вопрос повышения НДС изучался профильными ведомствами кабмина, а также самим РСПП. В этом принимали участие компании-члены союза и другие бизнес-объединения.
Шохин добавил, что в нынешних условиях — в ожидании темпов роста ВВП и общемировых трендов — достаточно сложно совершить маневр в пользу развития инфраструктуры, образования и здравоохранения. Источники финансирования по данным направлениям нужно искать уже сейчас, отметил он.
Законопроект о повышении базовой ставки НДС был внесен в Госдуму в середине июня. Ранее инициатива была одобрена правительством. По оценкам Минфина, изменения дадут бюджету более 600 миллиардов рублей в год.
Комментарии
Пусть подавится своими майскими указами! Нам больше не нужны обещания.
повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% является "наименьшим злом", на которое правительству пришлось пойти в рамках реализации майского указа президента РФ
ага, на махинациях с возвратом ндс можно будет на 2% больше наварить ))
Интересно какое тогда большое зло? Не пробовали расходы уменьшить. У нас САМЫЕ ДОРОГИЕ олимпиады, дороги, мосты, стадионы, космодромы, чиновники, оптимизируйте их и будет счастье.