Утром 27 июня на новом мосту в Барнауле образовался автомобильный затор. Причина затрудненного движения — дорожные работы.
Как рассказали порталу Amic.ru в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, на новом мосту рабочие меняют дорожное покрытие, а также идет монтаж датчиков весового контроля. Это превентивная мера для их корректной работы.
Общая сумма работ составляет более 12 миллионов рублей, отметили в региональном минстройтрансе нашему изданию.
Дорожники приступили к ремонту во вторник, 26 июня, работы обещают закончить на следующей неделе. Сроки зависят в том числе и от погодных условий.
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Не на мосту, а перед КП