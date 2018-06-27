Фото: barnaul.org
Электроснабжение краевой столицы восстановлено после урагана, сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании.
"Барнаульская сетевая компания вчера в 22:00 завершила работы по восстановлению энергоснабжения города после субботнего урагана. Подключены все потребители поселка Затон. В Центральном районе города остаются без напряжения 17 потребителей, у которых обнаружены повреждения на вводах в жилые дома. В течение дня к электросетям подключат все объекты", — отметили в БСК.
В работах были задействованы 19 усиленных бригад компании, которые трудились круглосуточно.
Масштаб проделанной работы трудно переоценить. Так, только в Затоне из-за урагана пострадало около 700 домов.
Напомним, что приоритетной задачей энергетиков являлось возобновление водоснабжения поселка. Для этого к 5 часам утра 25 июня была построена новая высоковольтная электролиния, от которой подключили насосную станцию водоканала.
В данный момент в Затоне подключены все высоковольтные электролинии и трансформаторные подстанции, электроэнергия поступила во все дома потребителей.
Всего же в краевой столице при устранении последствий разгула стихии было построено несколько километров линий электропередачи, установлено более 50 новых опор.
"На сетях было устранено более тысячи повреждений. Их основная причина связана с падением веток и деревьев. За 30 лет работы в городских электросетях могу отметить, что в Барнауле никогда не было столь разрушительного урагана. Хотелось бы поблагодарить всех жителей за проявленное понимание к сложившейся ситуации", — комментирует главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.
Напомним, что грозовой шквал обрушился на Барнаул вечером 23 июня. Не исключено, что подобный удар стихии может повториться уже 27 июня.
Комментарии
В Цветах Алтая провода на проезжей части лежат. Напротив в СНТ Сибирский садовод у людей проживающих нет света четвёртые сутки. Всё что было в холодильниках пропало.
Зато рапортуют отменно.
Так вроде надежда алтайского края врио губернатора уже 3 дня назад отрапортовал, что все восстановлено, или энергетики его под словоблуда подводят)))
не везде восстановили!!!!!!!!!!
на горе на пер. Присягина до сих пор света нет!!!!!!!!!!