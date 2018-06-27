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Энергетики восстановили энергоснабжение Барнаула после урагана

, ИА "Амител"
Работы по подключению потребителей Барнаульская сетевая компания завершила вечером 26 июня

Фото: barnaul.org

Электроснабжение краевой столицы восстановлено после урагана, сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании.

"Барнаульская сетевая компания вчера в 22:00 завершила работы по восстановлению энергоснабжения города после субботнего урагана. Подключены все потребители поселка Затон. В Центральном районе города остаются без напряжения 17 потребителей, у которых обнаружены повреждения на вводах в жилые дома. В течение дня к электросетям подключат все объекты", — отметили в БСК.

В работах были задействованы 19 усиленных бригад компании, которые трудились круглосуточно.

Масштаб проделанной работы трудно переоценить. Так, только в Затоне из-за урагана пострадало около 700 домов.

Напомним, что приоритетной задачей энергетиков являлось возобновление водоснабжения поселка. Для этого к 5 часам утра 25 июня была построена новая высоковольтная электролиния, от которой подключили насосную станцию водоканала.

В данный момент в Затоне подключены все высоковольтные электролинии и трансформаторные подстанции, электроэнергия поступила во все дома потребителей.

Всего же в краевой столице при устранении последствий разгула стихии было построено несколько километров линий электропередачи, установлено более 50 новых опор.

"На сетях было устранено более тысячи повреждений. Их основная причина связана с падением веток и деревьев. За 30 лет работы в городских электросетях могу отметить, что в Барнауле никогда не было столь разрушительного урагана. Хотелось бы поблагодарить всех жителей за проявленное понимание к сложившейся ситуации", — комментирует главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

Напомним, что грозовой шквал обрушился на Барнаул вечером 23 июня. Не исключено, что подобный удар стихии может повториться уже 27 июня.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2018 10:55
acdc

В Цветах Алтая провода на проезжей части лежат. Напротив в СНТ Сибирский садовод у людей проживающих нет света четвёртые сутки. Всё что было в холодильниках пропало.

0  0
27.06.2018 10:56
acdc

Зато рапортуют отменно.

0  0
27.06.2018 10:59
- гость -

Так вроде надежда алтайского края врио губернатора уже 3 дня назад отрапортовал, что все восстановлено, или энергетики его под словоблуда подводят)))

0  0
27.06.2018 11:06
- гость -

не везде восстановили!!!!!!!!!!

0  0
27.06.2018 11:46
- гость -

на горе на пер. Присягина до сих пор света нет!!!!!!!!!!

0  0
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