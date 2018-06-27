Фото: vk.com/barneos22
Заднее колесо загорелось утром в среду, 27 июня, у маршрутного автобуса №78 в Барнауле во время движения, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
Известно, что инцидент произошел около 09:30 в районе остановки "Волгоградская".
"У 78-й маршрутки загорелось заднее правое колесо. Водители проезжающих авто начали ему сигналить. Пассажиры выбежали. Водитель схватил огнетушитель и быстро затушил пламя", — отмечает автор заметки.
Комментарии
Вот это новость. Маршрутки и автобусы горят часто, а тут и огнетушитель исправный оказался и водитель грамотно им воспользовался. Чудеса.
Поменял колодки