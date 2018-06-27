Представители американского банка Goldman Sachs с помощью искусственного интеллекта проанализировали игру сборных на чемпионате мира по футболу и узнали, кто может его выиграть, сообщает "Пятый канал".
Искусственный интеллект пришел к выводу, что в финальном матче чемпионата мира по футболу за звание абсолютного победителя поборются сборные Англии и Бразилии.
Такие данные получены в ходе математической обработки миллиона прогнозов с учетом уже проведенных игр.
Чтобы определить финалистов, аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз, сделанный еще до старта чемпионата. Ранее они выдвигали в лидеры команды Бразилии и Германии.
По мнению представителей компании, главным претендентом на победу в ЧМ-2018 по-прежнему остается Бразилия.
Что касается сборной России, то, по мнению искусственного интеллекта, ее путь завершится на стадии 1/8 финала.
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