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Госпитализация Марадоны оказалась недостоверной: улетел на самолете

, ИА "Амител"
Журналистка опубликовала фотографии, на которых Марадона выглядит здоровым

Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая Диего Марадону на ЧМ-2018, сообщила в своем Twitter, что сообщения о том, что Марадона попал в больницу после матча Аргентина — Нигерия в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности, сообщает "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что после финального свистка на матче Аргентина — Нигерия у экс-футболиста резко понизилось давление, и его положили в больницу.

Журналистка опубликовала фотографии, на которых Марадона выглядит здоровым.

Она отметила, что состояние аргентинца быстро стабилизировалось и госпитализация ему не потребовалась. После он отправился в Москву на личном самолете.

Игра между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге закончилась победой аргентинцев со счетом 2:1. Их следующим соперником станет сборная Франции.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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