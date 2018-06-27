Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая Диего Марадону на ЧМ-2018, сообщила в своем Twitter, что сообщения о том, что Марадона попал в больницу после матча Аргентина — Нигерия в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности, сообщает "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что после финального свистка на матче Аргентина — Нигерия у экс-футболиста резко понизилось давление, и его положили в больницу.
Журналистка опубликовала фотографии, на которых Марадона выглядит здоровым.
Она отметила, что состояние аргентинца быстро стабилизировалось и госпитализация ему не потребовалась. После он отправился в Москву на личном самолете.
Игра между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге закончилась победой аргентинцев со счетом 2:1. Их следующим соперником станет сборная Франции.
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