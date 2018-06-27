Фото: pharmvestnik.ru
Жительница Барнаула, признанная виновной в убийстве полуторагодовалого сына, приговорена к 11 годам колонии.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в ночь с 13 на 14 октября 2017 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была раздражена плачем полуторагодовалого сына. Женщина накинула ребенку на шею сзади эластичный предмет и с силой вдавила его лицо в матрас.
"В результате действий подсудимой ребенок задохнулся. Присяжные единогласно признали женщину виновной, при этом пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Алтайский краевой суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Комментарии
Вступление в брак и рождение детей должны быть привилегией, а не правом. Называете это фашизмом или как хотите.
Присяжные ... пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения
За что?
Как?
Как 11 лет?
Как присяжные могли о снисхождении говорить?
Специально баб-алкоголичек в присяжные отобрали?
снисхождение к детоубийце?
"11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год" - это как?
Да так. Теперь упыри будут душить детей. Всё равно за это ни чего не будет.
Законы огонь. Всё направлено на уничтожение Россиян.
Что то не помню чтобы отцам такой срок давали, которые несколько своих детей убивали.
А вот лечить от алкоголизма и психотерапия ей обязательна.
Да просто, 11 лет - это еще много дали, у нас как приговоры послушаешь, так даже матов не хватает. Сейчас заказным убийцам 2-3х человек дают лет по 11, а некоторые вообще от наказания уходят.
27.06.2018 11:52
- гость -
Лечить? Ее лечить?
Ну, если только 9-ти граммовой свинцовой примочкой в лоб....
Или жгутом на шею до прекращения дыхания.
А что за пассаж про отцов? Типа отцам еще меньше этой твари сроки давали?
АМИК, возьмите комментарий у пресс-службы краевого суда по этому делу.
"Теперь упыри будут душить детей."
!!!!!!!!!!
Своих детей!
!!!!!!!!!!!!
"Всё направлено на уничтожение Россиян."
!!!!!!!!!!!!
Каких россиян?
Бурьян породил бурьян.
27.06.2018 11:56
Грантштейн
про отмену срока я не говорю, а лечить обязательно, от алкоголизма....и последствий
догоните мысль...
все же 11 лет - это очень сурово. снисхождения в приговоре не увидел
Убить ребенка и жить дальше человек не может, может только тварь. Зачем 11 лет кормить тварь за счет бюджета? Государство для этого повышает пенсионный возраст, чтобы были деньги кормить тварей? Если тварь нажралась, это не может быть снисхождением, она не перестала быть тварью
12.25, сурово?! За то, что задушила собственного ребенка, находясь в скотском состоянии?! Да держать ее там надо до окончания детородного периода.