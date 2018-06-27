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Задушившая расплакавшегося сына жительница Барнаула получила 11 лет колонии

, ИА "Амител"
В момент совершения преступления женщина была пьяна

Фото: pharmvestnik.ru

Жительница Барнаула, признанная виновной в убийстве полуторагодовалого сына, приговорена к 11 годам колонии.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в ночь с 13 на 14 октября 2017 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была раздражена плачем полуторагодовалого сына. Женщина накинула ребенку на шею сзади эластичный предмет и с силой вдавила его лицо в матрас.

"В результате действий подсудимой ребенок задохнулся. Присяжные единогласно признали женщину виновной, при этом пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Алтайский краевой суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2018 11:15
Vanadiy2014

Вступление в брак и рождение детей должны быть привилегией, а не правом. Называете это фашизмом или как хотите.

0  0
27.06.2018 11:20
- гость -

Присяжные ... пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения

За что?

0  0
27.06.2018 11:26
Грантштейн

Как?
Как 11 лет?
Как присяжные могли о снисхождении говорить?
Специально баб-алкоголичек в присяжные отобрали?

0  0
27.06.2018 11:32
Filin

снисхождение к детоубийце?

0  0
27.06.2018 11:40
- гость -

"11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год" - это как?

0  0
27.06.2018 11:44
acdc

Да так. Теперь упыри будут душить детей. Всё равно за это ни чего не будет.
Законы огонь. Всё направлено на уничтожение Россиян.

0  0
27.06.2018 11:52
- гость -

Что то не помню чтобы отцам такой срок давали, которые несколько своих детей убивали.
А вот лечить от алкоголизма и психотерапия ей обязательна.

0  0
27.06.2018 11:55
- гость -

Да просто, 11 лет - это еще много дали, у нас как приговоры послушаешь, так даже матов не хватает. Сейчас заказным убийцам 2-3х человек дают лет по 11, а некоторые вообще от наказания уходят.

0  0
27.06.2018 11:56
Грантштейн

27.06.2018 11:52
- гость -
Лечить? Ее лечить?
Ну, если только 9-ти граммовой свинцовой примочкой в лоб....
Или жгутом на шею до прекращения дыхания.

А что за пассаж про отцов? Типа отцам еще меньше этой твари сроки давали?

0  0
27.06.2018 11:57
- гость -

АМИК, возьмите комментарий у пресс-службы краевого суда по этому делу.

0  0
27.06.2018 12:06
- гость -

"Теперь упыри будут душить детей."
!!!!!!!!!!
Своих детей!
!!!!!!!!!!!!
"Всё направлено на уничтожение Россиян."
!!!!!!!!!!!!
Каких россиян?
Бурьян породил бурьян.

0  0
27.06.2018 12:23
- гость -

27.06.2018 11:56
Грантштейн
про отмену срока я не говорю, а лечить обязательно, от алкоголизма....и последствий
догоните мысль...

0  0
27.06.2018 12:25
- гость -

все же 11 лет - это очень сурово. снисхождения в приговоре не увидел

0  0
27.06.2018 12:34
гость

Убить ребенка и жить дальше человек не может, может только тварь. Зачем 11 лет кормить тварь за счет бюджета? Государство для этого повышает пенсионный возраст, чтобы были деньги кормить тварей? Если тварь нажралась, это не может быть снисхождением, она не перестала быть тварью

0  0
27.06.2018 12:37
- гость -

12.25, сурово?! За то, что задушила собственного ребенка, находясь в скотском состоянии?! Да держать ее там надо до окончания детородного периода.

0  0
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