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Источник увлажнения: какая косметика подойдет для лета

, ИА "Амител"
L'occitane представляет инновационную линию средств на основе воды из прованского минерального источника

Лето – самое время позаботиться об увлажнении кожи. L'occitane – один из самых известных французских косметических брендов – приглашает в интригующее приключение по Средиземноморью, минеральные воды которого, заключенные в продукты новой линии Aqua Réotier, несут красоту и здоровье коже. Новые средства по уходу за лицом Aqua Réotier содержат обогащенную кальцием воду из прованского минерального источника Реотье: они не только увлажняют кожу, но и эффективно ухаживают за ней в течение всего дня.

СИЛА ПРИРОДЫ И НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

Прованский источник Реотье — удивительное место, открытое командой L'occitane три года назад. Находящийся в живой природе на высоте примерно 910 м над уровнем моря, у дверей парка Экринс в Верхних Альпах, он всегда привлекал необычной формой. Специалисты компании  L'occitane, исследовав в своей лаборатории в городе Маноск воду Реотье, открыли столь же необычный, как и форма, состав: ученые обнаружили, что в термальной воде источника настолько сильна концентрация кальция, что она может кристаллизоваться. Естественным образом присутствующий в коже, кальций является ключевым фактором для сохранения воды в клетках. Это открытие L'occitane решила положить в основу новой, утоляющей жажду воды линии по уходу за кожей, которая получила название феноменального прованского источника —  Aqua Réotier.

ТЕХНОЛОГИЯ УВЛАЖНЕНИЯ 3 в 1

Секрет эффективности средств линейки Aqua Réotier от L'occitane – в натуральном и сбалансированном составе. Основные ингредиенты косметики — это:

  • Кальций, который поддерживает водный баланс, смягчает и "запечатывает" кожу, помогая избежать испарения.
  • Глицерин — натуральное вещество для "укутывания", которое помогает клеткам удерживать влагу лучше и дольше.
  • Гиалуроновая кислота притягивает воду как магнит, увлажняет кожу и делает ее более наполненной.

ШАГ ЗА ШАГОМ. КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ.

Состав линии Aqua Réotier от L'occitane разработан в соответствии с этапами грамотного и последовательного ухода за кожей.

  • Очищение — очищающий гель (195 мл). Ультра-мягкий гель уважительно относится к коже: избавляет от загрязнений, не высушивая кожу. Гелевая текстура при контакте с водой трансформируется в нежный мусс. Глицерин увлажняет, смягчает кожу, запирает влагу. Кальций поддерживает водный баланс, "запечатывает" кожу, помогая избежать испарения. Натуральная моющая основа мягко очищает, сохраняя мягкость кожи.
  • Тонизирование — ультраувлажняющая эссенция (150 мл). Подобно губке, наша кожа удерживает воду лучше, когда она уже влажная. Являясь первым шагом увлажняющего ритуала, эссенция дарит первое увлажнение, подготавливает кожу и усиливает увлажняющие свойства геля и крема. Кожа сразу же выглядит наполненной, свежей и сияющей. Наносить ватным диском или пальцами на очищенную кожу после очищения.
  • Увлажнение — ультраувлажняющий гель или крем (50 мл). Ультраувлажняющий гель Aqua Réotier для лица с легкой текстурой, состоящий из тысяч микропузырьков, не только выглядит потрясающе, но и дарит коже потрясающее ощущение свежести. Он идеально подходит для  нормальной и комбинированной кожи без жирного финиша, мгновенно впитывается и утоляет жажду кожи. Тем, кто предпочитает классическую кремовую текстуру, стоит попробовать ультраувлажняющий крем для лица Aqua Réotier для всех типов кожи. Он имеет текстуру более плотную, чем гель, но легче, чем традиционный крем. Крем мгновенно впитывается, даря увлажнение, которое длится весь день.
  • Обновление – ультраувлажняющий спрей для лица (50 мл). Легкий и свежий, как родниковая вода, этот спрей сочетает в себе термальную воду с гиалуроновой кислотой. Благодаря такому составу он мгновенно увлажняет и освежает кожу, наполняя её жизненной энергией и силой.

Попробуйте и оцените результат: с инновационной линией косметики Aqua Réotier от L'occitane кожа интенсивно увлажняется, немедленно и в течение всего дня сохраняя уровень увлажненности. Процесс естественного увлажнения кожи усиливается. Кожа сияет свежестью и энергией, она полна жизненных сил. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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