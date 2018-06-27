Если торговое предприятие не перейдет к этому сроку на онлайн-кассу, ему грозят неприятности с налоговой инспекцией — крупные штрафы, а в некоторых случаях и приостановка бизнеса. Штрафы начинаются от 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом налоговая уже предупредила о том, что на этот раз никакого "переходного периода" и иных поблажек для нарушителей не планируется, и количество рейдов в июле увеличится. Поэтому лучше не испытывать судьбу, а вовремя подобрать онлайн-кассу — доступную по цене и удобную в работе.

Кого коснутся изменения

До 1 июля 2018 года установить кассы нового образца должны ИП или организации, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или находятся на патентной системе налогообложения (ПСН), при этом работают в сфере торговли и общепита, имеют наемных сотрудников либо занимаются вендингом.

Отсрочку на год, до 1 июля 2019 года, получили ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте в сфере торговли и общепита и предприниматели без наемных работников, которые занимаются вендингом.

Кто может не переходить на новую технику

Некоторым категориям бизнеса закон позволяет вообще не переходить на новую технику и рассчитываться с покупателями без использования кассы. Эти исключения касаются таких видов деятельности, как продажа газет и журналов в киосках, торговля на ярмарках, выставках, в поездах, ремонт обуви, торговля мороженым, безалкогольными напитками, сезонными овощами вразвал, художественные промыслы, школьное питание, присмотр за детьми, престарелыми и больными (полный список приведен в ст. 2 Закона 54-ФЗ).

Также кассовую технику можно не применять при расчетах в отдаленных и труднодоступных местах. Перечень таких мест установлен для каждого региона.

Что такое онлайн-касса

Согласно требованиям 54-ФЗ, контрольно-кассовая техника ("онлайн-касса") должна быть оборудована фискальным накопителем и модулем интернет-связи. Это необходимо для передачи данных о продажах в режиме реального времени в Федеральную налоговую службу (ФНС). Информация передается через оператора фискальных данных (ОФД), с которым нужно заключить договор.

Кроме того, как и раньше, кассу следует регистрировать в налоговой инспекции.

Какие штрафы предусмотрены

Тем, кто нарушает требования 54-ФЗ и не передает данные о расчетах с помощью онлайн-кассы, грозят существенные штрафы:

Чтобы уберечь свой бизнес от штрафов и проблем с налоговой, подключите кассу заранее.

Как быстро и выгодно купить онлайн-кассу

Удобнее всего покупать кассу и программное обеспечение у одного продавца. Хорошо, если вместе с покупкой предлагается услуга по настройке, установке и регистрации ККТ нового образца. Это экономит время, да и деньги тоже, поскольку вы можете воспользоваться комплексными предложениями.

Если есть возможность, выбирайте онлайн-кассу в комплекте с регистрацией в ФНС. Самостоятельная регистрация кассы на сайте налоговой службы занимает немало времени, а в отделениях ФНС, по отзывам предпринимателей в соцсетях, уже сейчас можно наблюдать огромные очереди. В результате вы можете потерять массу времени и не успеть перейти на новую технику до 1 июля. Кроме того, если вы неправильно укажете данные по фискальному накопителю, их нельзя будет исправить — придется покупать новый ФН (цена от 6000 рублей за ФН 15 мес., 10 000 руб. — 36 мес.) и снова тратить время на заполнение всех параметров. Поэтому регистрацию кассы лучше доверить специалистам.

Тем, кто начинает работать с онлайн-кассами, компания МТС предлагает приобрести "МТС Кассу" с пакетом "Легкий старт". Он позволит по принципу одного окна решить все вопросы, связанные с выбором и установкой кассы и кассового софта, согласно 54-ФЗ. При этом "МТС Касса" обеспечена полноценной товароучетной системой, которая поможет вам автоматизировать процессы торговли и удаленно контролировать бизнес в любое удобное время через личный кабинет.

Стоимость "МТС Кассы" с пакетом "Легкий старт" — всего 10 900 рублей без ФН (17 900 с ФН на 15 месяцев).

За эту цену вы получаете:

• смарт-терминал — современный мобильный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем;

• бесплатное кассовое программное обеспечение (плата не взимается и после окончания акции);

• подключение к ОФД на 1 год;

• регистрацию кассы в ФНС (единственное, что вам нужно для регистрации — действующая квалифицированная цифровая подпись, а если её у вас нет, МТС поможет вам её оформить);

• настройку кассы и инструктаж сотрудников (инженеры МТС по всей стране выезжают на места и настраивают оборудование под ключ).

Также в комплекте с "МТС Кассой" вам может быть предоставлена круглосуточная техническая поддержка IT-специалистов, что позволит легко разобраться с новым оборудованием.

Пакет "Легкий старт" доступен при покупке любой модели кассы от МТС. Причем аппарат можно купить не только в фирменном салоне, но и онлайн на сайте Kassa.mts.ru.

Для того чтобы соблюдать 54-ФЗ и не платить штрафы, вам не придется тратить много денег и времени. Нужно лишь правильно выбрать компанию-продавца кассовых аппаратов, которая позаботится о настройке и дальнейшей техподдержке.

Важно: ООО и ИП, которые платят ЕНВД или покупают патент, могут получить налоговый вычет в размере 18 000 рублей при покупке кассы, ФН, услуг по установке и настройке.