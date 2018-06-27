Вероятность дожития мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение предложенного правительством переходного периода, до пенсионного возраста составляет от 82 до 96%, для женщин этот показатель находится на уровне от 93 до 99%, пишет РБК.
Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.
Такие оценки содержатся в расчетах Института демографии Высшей школы экономики. Они сделаны на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний (наиболее вероятный) вариант прогноза Росстата, пояснил РБК заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.
Мужчины. Процесс повышения пенсионного возраста для мужчин продлится десять лет — с 2019 по 2028 год. Он затронет мужчин 1959 года рождения и младше. У ныне живущих потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии, согласно расчетам ВШЭ, будут снижаться от года к году.
Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года).
Эти расчеты затрагивают мужчин, доживших до 2018 года, и не учитывают тех, кто, родившись в период с 1959 по 1962 год, скончался раньше.
Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет (с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста), будут мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии, по оценке экспертов, для них составит 82,6%. То есть не доживут до пенсии 17,4% мужчин.
При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959-1963 годов рождения они составляют 92-98%, следует из оценок Института демографии.
Женщины. У женщин, которым пенсионный возраст подняли на восемь лет, переходный период продлится до 2034 года. Он затронет женщин 1964-1971 годов рождения. Вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у поколения мужчин, подпадающих под переходный период реформы.
Для 1964 года вероятность составляет 98,9%, для 1965-го — 97,8%, для 1966-го — 97%. Однако, как и в случае с мужчинами, этот показатель ниже вероятности дожития до действующего пенсионного возраста, кроме того, он падает каждый год. Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.
Отмечается, что российские женщины в целом живут дольше мужчин (ожидаемая продолжительность жизни — 77 лет против 67, по данным Росстата на 2017 год). Но на пенсию они выходят раньше мужчин — такой подход сохранится и при повышении пенсионного возраста.
Для сохранения разницы в пенсионном возрасте мужчин и женщин нет демографических и экономических причин, но это социокультурная норма и своего рода послабление за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми, рассказала изданию директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
С другой стороны, пенсионный возраст женщинам поднимут заметно сильнее, чем мужчинам (на восемь лет против пяти). Необходимость сближения возраста выхода на пенсию мужчин и женщин обусловлена "изменением статуса женщины в обществе", говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту. Сокращение возрастного разрыва назвали шагом к обеспечению гендерного равенства.
Комментарии
а 5 лет на пенсии 0% мужчин, тады.
А ведь была уже пенсия 300 $ - период 2010 - 2011 гг. Бензин тогда стоил был порядка 24 - 26 руб, прожиточный минимум - 5707 руб (200 $), а сейчас 10328 руб. (170$). Жить стало лучше, жить стало веселей?
А в Сибири с морозом и комарами, без витаминов до пенсии не доживут 80% мужчин. Срочно переселяться в Сочи и Краснодар. За счёт бюджета. Пенсия тогда в 65 нормаль. А Сибирь пусть пендосы эксплуотируют, за аренду. Вот и деньги и численность народа увеличиться.
Принятие решения о повышении пенсионного возраста в при низкой продолжительности жизни, является ГЕНОЦИДОМ и сравнимо с уничтожением инвалидов и умственно отсталых в гитлеровской Германии
Все на митинг 1 июля!
* учитываются граждане, дожившие до 2018 года (то есть до 59 лет)
и тут жульничают
согласно демографическому ежегоднику россии от 2017 года ожидаемая продолжительность жизни при рождении
для мужчин
1961-1962 - 63,78
1964-1965 - 64,60
для женщин
1961-1962 - 72,38
1964-1965 - 73,34
то есть среднестатистический мужчина родившийся в 1961-1965 годы не доживет до пенсии в случае повышения возраста выхода на пенсию до 65 лет
а еще портят картину долгожители, вопреки статистики все-таки дожившие до 65 лет - среднестатистические мужчины дожившие до 65 на 2016 год еще живут 13,4 года, женщины 17,7 лет - вот от них одни убытки бюджету государства рф в лице пфр ))
Большинство людей понимают, что обещания правительства об увеличении пенсионных выплат - это обман. Возраст пенсионный могут повысить, размер пенсии - никогда.
Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.
а из данных демографического ежегодника россии от 2017 года следует иное
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
для мужчин
1990 - 63,73
1995 - 58,12
для женщин
1990 - 74,30
1995 - 71,59
Ещё неделю назад были данные, что до 65 лет не доживают 43% процента мужчин. Началась игра с цифрами. А ещё лучше, то, что в Алтайском крае 64.5 лет, в Ярославле 65.4 лет продолжительность. Надоело вранье, ложь, пора уже задуматься всем.
"Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство" - Ежи Лец.
Точно, американские базы точнее Росстата
. ими и руководствуются ...