Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Геннадия Зюганова с днем рождения и подарил лидеру фракции КПРФ книгу "История князя италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса Российских войск".
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Госдумы в Instagram.
Геннадию Зюганову исполнилось 74 года. Он родился 26 июня 1944 года в Орловской области. Председатель Совета Союза компартий — КПСС (c 2001 года), председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ (с 1995 года), председатель президиума Центрального исполнительного комитета КПРФ (1993-1995 годы). Депутат Госдумы всех созывов (с 1993 года). Четырежды баллотировался на пост президента РФ, каждый раз занимая второе место (1996 год — вышел во второй тур, а также 2000, 2008 и 2012 годы).
Комментарии
Белые и красные должны быть врагами, а не подарочки друг другу дарить. Сдается мне, что они одного цвета.
Молодой еще, чего на выборы не пошел? Пенсионной реформы бы не было. Зарплаты бюджетникам бы немножко выравняли. При коммунистах не было, одним 10 тысяч, другим 800