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Приговор по делу о сожжении рыбацкого домика, в котором находились двое мужчин, вынес Алтайский краевой суд.
Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление было совершено ночью 13 декабря прошлого года на берегу Оби в рыбацком домике неподалеку от села Елунино Павловского района.
Между 53-летним местным жителем, хозяином домика, и двумя мужчинами, приехавшими из Барнаула на рыбалку, произошла ссора.
"На почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, виновный облил бензином и поджег рыбацкий домик, в котором спали потерпевшие. Один из них успел выскочить в окно, получив при этом термические ожоги I-II степени общей площадью около 6–9 % поверхности тела, второй мужчина в результате интенсивного воздействия высокой температуры и пламени скончался на месте происшествия", — комментируют обстоятельства преступления в правоохранительном ведомстве.
Отмечается, что на суде злоумышленник своей вины в умышленном причинении смерти не признал и заявлял, что пожар возник из-за неосторожных действий одного из потерпевших.
Однако эта версия была опровергнута. В итоге суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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