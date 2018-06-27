Фото: adune.ru
Нарушения при эксплуатации детских игровых площадок выявила прокуратура на территории Центрального района Барнаула, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В результате проведенной прокуратурой района проверки выявлено, что при эксплуатации игровых площадок – как расположенных на территории дошкольных образовательных учреждений, так и на придомовых территориях многоквартирных домов, не соблюдаются требования к безопасности оборудования", — констатируют правоохранители.
В частности, выявлены нарушения обязательных требований ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудования и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования". В данном случае имеется в виду то, что деревянные конструкции песочниц имеют зазоры, конструкцией сиденья качелей не исключена возможность застревания частей тела или одежды ребенка. Кроме того, на территории игровых площадок имеются препятствия в виде кустов и корней деревьев.
Помимо этого, на большинстве объектов отсутствуют информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием на площадках, а также нет номеров телефонов службы спасения, скорой помощи и выходных данных для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.
В итоге районной прокуратурой было подготовлено 11 представлений об устранении нарушений в адрес руководителей дошкольных образовательных учреждений и управляющих компаний.
Комментарии
Оборудовали детскую площадку, нажили головную боль? Если чистый двор, нет претензий, дети гуляют и ничего им не угрожает. Запнется ребенок в чистом дворе, упадет, найдут виновного?