Депутат Госдумы от ЛДПР, первый зампред Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев заявил, что необходимо ввести государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо, одним из оптимальных вариантов которого может стать ограничение годового роста цен на топливо уровнем инфляции, пишет "Парламентская газета".
Таким образом, как отмечается, Сысоев высказал поддержку положениям законопроекта, который готовится к внесению в Госдуму, автором которого является первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.
Согласно инициативе, которая планируется к внесению в нижнюю палату до 6 июля, максимально возможное повышение цен будет определяться заранее, одновременно с законодательным определением процента инфляции на очередной год.
"Сегодня введено государственное регулирование на индексацию стоимости тепловой, электрической энергии, так почему бы не сделать так же и по топливу, которое используется не только гражданами, но и сельхозтоваропроизводителями для производства продовольствия? Можно сделать и так", — подчеркнул Сысоев.
По его мнению, существующие на сегодняшний день меры сдерживания цен не приносят результатов.
"Одно снижение акцизов на бензин не приведет к снижению цен на заправках, потому что уже работает, на мой взгляд, картельный сговор тех компаний, которые производят нефтепродукты. Только жесткое государственное регулирование может навести порядок на этом рынке", — уверен депутат.
Сысоев также подчеркнул, что решение о введении государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы нужно закрепить не только в актах Федеральной антимонопольной службы, но и в федеральном законодательстве.
Комментарии
А что сделали господа для снижения тарифов ЖКХ и снижения цены на бензин?,,,,????
Читая текст понимаешь снижения цены не будет, рост будет.
Цены на бензин предложили регулировать, как тарифы на электроэнергию
то есть ежегодно повышать с 1 июля...
"Сегодня введено государственное регулирование на индексацию стоимости тепловой, электрической энергии, так почему бы не сделать так же и по топливу, которое используется не только гражданами, но и сельхозтоваропроизводителями для производства продовольствия? Можно сделать и так"
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Так было же это всё в СССР. Чем всё закончилось все знают. Нужно чтобы было несколько десятков нефтедобывающих компаний и несколько десятков нефтеперарабатывающих и так чтобы среди них не было ни одного дружка путена. Тогда за счёт конкуренции всё станет на свои места.
27.06.2018 14:13
- гость -
Обратите внимание сколько у нас страховых компаний (берем ОСАГО), а на деле, у всех цены максимально-одинаковые! Думаю, хоть сколько десятков нефтепереработчиков будет, а цены будут одинаковые у всех! Жадность!!!
А что за проблемы у ГосДумы?
Кто в стране сейчас занимается нефтепереработкой?
Основные - Газпром и Роснефть. Государство с ними не может договориться?))))
Рынок, конкуренция.... это сказочки для простачков....
Государственное регулирование единственный выход, но оно должно быть грамотным и комплексным..
27.06.2018 14:41
Грантштейн
...Газпром и Роснефть. Государство с ними не может договориться?))))
у первого - Владельцы АДР - 26,86% >25% + одна акция
у второго - BP Russian Investments Limited 19,75% + QHG Oil Ventures Pte. Ltd. 19,50% >25% + одна акция
))
Им уже тарифы коммунальщиков доверили регулировать. В итоге эти тарифы растут каждый год с орережением темпов инфляции.
Неужели до сих пор не видно, что всё их регулирование происходит в интересах узкой группы лиц за счёт обирания широких слоёв населения.
Рынок, конкуренция.... это сказочки для простачков....
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Во всём цивилизованном мире это работает, а у нас не будет? Ах да у России же свой путь
"Во всём цивилизованном мире это работает, а у нас.." - даже интересно, где он, цивилизованный мир? Тем более весь ... .