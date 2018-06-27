При строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено не менее 7,5 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ", — рассказал источник.
Он отметил, что расследование ведется уже более четырех лет. Ключевой фигурант дела — бывший гендиректор ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игорь Борбот, который сейчас скрывается в США.
Другого фигуранта — делового партнера господина Борбота Алексея Бойцова — депортировали в Россию. "Бойцов находится под стражей. Он признался в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", — сказал источник.
В апреле 2015 года сообщалось, что идет расследование нескольких уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда". Борбота позже заочно обвинили в России. В США его задерживали в 2016 году за нарушение иммиграционного законодательства, но так и не депортировали.
Комментарии
Расследование хищений ведется уже более четырех лет
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Вот сразу видно когда поделились.
Ничего,мы возместим))))
бывший гендиректор ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игорь Борбот, который сейчас скрывается в США
Почему то не удивило, что в США
это нормально! раша форевер!
Вот и деньги на пенсии , а ещё вчера Недимон выделил 881 миллион рублей дополнительно на мундиаль .
Зато теперь пенсионеры до смерти обязаны будут работать .