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Самозанятым предлагают налоговый капитал в 10 000 рублей при регистрации

, ИА "Амител"
Необходимо пройти биометрическую идентификацию и указать данные банковской карты для списывания средств в бюджет государства

Фото: zaimitut.ru

Руководитель Федеральной службы по налогам и сборам Михаил Мишустин заявил в интервью "Коммерсанту", что сейчас обсуждается возможность предоставления самозанятым гражданам около 10 000 рублей налогового капитала при регистрации.

"Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 000 рублей при регистрации — есть стимул выписывать чеки", — заявил Мишустин.

Такими словами он ответил на вопрос о выгодах легализации самозанятых граждан.

При этом Мишустин отметил и вероятный интерес покупателей. У них, по его мнению, "может появиться возможность получать налоговый вычет по своим налогам при покупках у самозанятых".

"Это 1,5% от размера покупки, до 10 000 рублей в год, — есть стимул требовать чеки", — добавил Мишустин.

Напомним, накануне глава ФНС встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об инициативе предоставления самозанятым гражданам специального режима. Для закрепления своего статуса им придется скачать специальное приложение, пройти биометрическую идентификацию и привязать к нему банковскую карту для списывания средств.

Пилотный проект для тестирования особого режима будет действовать с 1 января 2019 года в четырех регионах страны — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Для тех, кто оказывает услуги физлицам, будет действовать ставка на уровне 3%, юрлицам — 6%. Мишустин также отметил, что ставка налога пока не определена. "Могу лишь констатировать, будет меньше 6% от суммы продажи", — сказал глава ФНС.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что по всей России такой налог могут ввести уже с 1 июля 2019 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.06.2018 14:02
гость

Я все равно не уловил, в чем интерес самозанятых? Нафига им этим заморачиваться? Ну шьет человек на дому, к нему что, налоговая приходит? Сидят бабушки на тротуаре, ну выгнать их могут, но никто никакой налог с них не берет, зачем им биометрическую идентификацию проходить? Ни одна бабушка таких слов не выговорит

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27.06.2018 14:06
- гость -

Да никто вам, жуликам не копейки по доброй воли не отдаст!

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27.06.2018 14:10
- гость -

Как в анекдоте, вход бесплатный, выход сто рублей.
Что произойдет, если человек перестанет быть самозанятым?

0  0
27.06.2018 14:12
- гость -

Чтобы приобрести статус самозанятого, надо сдать отпечатки пальцев.
То есть для государства самозанятый= преступник?

0  0
27.06.2018 14:16
- гость -

Но 40 тыс в год отдай. Если 10 тыс- четверть.

0  0
27.06.2018 14:17
- гость -

То есть для государства самозанятый= преступник?

а то, ведь в буржуинский бюджет денег в виде есн и ндфл не платит, ограничивается лишь ндс ))

0  0
27.06.2018 14:27
- гость -

Это эти же жулики заставили меня из ИПшника самозанятым стать, а теперь опять хотят налогом обложить. Нет уж, хрен вам!

0  0
27.06.2018 14:39
Грантштейн

Хорошая попытка, ИФНС, но нет)
Нет дураков регистрировать себя)
И какой смысл брать от ФНС виртуальную десятку, чтобы отдать реальные собственные 30 косарей?

0  0
27.06.2018 15:30
Бабуля

Если чел работает дома,определенная база клиентов,все тихо и спокойно-зачем ему показываться налоговикам???У него и так все хорошо,нет никаких проблем..а так налоги припишут,ему цену нужно поднимать,буха нанимать и зачем?

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27.06.2018 15:58
- гость -

Ну, я зарегился. Жду введения налога, чтобы начать переписку с Центральным аппаратом ФНС России, а потом еще судиться с ними начну.

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