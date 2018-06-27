Руководитель Федеральной службы по налогам и сборам Михаил Мишустин заявил в интервью "Коммерсанту", что сейчас обсуждается возможность предоставления самозанятым гражданам около 10 000 рублей налогового капитала при регистрации.
"Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 000 рублей при регистрации — есть стимул выписывать чеки", — заявил Мишустин.
Такими словами он ответил на вопрос о выгодах легализации самозанятых граждан.
При этом Мишустин отметил и вероятный интерес покупателей. У них, по его мнению, "может появиться возможность получать налоговый вычет по своим налогам при покупках у самозанятых".
"Это 1,5% от размера покупки, до 10 000 рублей в год, — есть стимул требовать чеки", — добавил Мишустин.
Напомним, накануне глава ФНС встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об инициативе предоставления самозанятым гражданам специального режима. Для закрепления своего статуса им придется скачать специальное приложение, пройти биометрическую идентификацию и привязать к нему банковскую карту для списывания средств.
Пилотный проект для тестирования особого режима будет действовать с 1 января 2019 года в четырех регионах страны — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Для тех, кто оказывает услуги физлицам, будет действовать ставка на уровне 3%, юрлицам — 6%. Мишустин также отметил, что ставка налога пока не определена. "Могу лишь констатировать, будет меньше 6% от суммы продажи", — сказал глава ФНС.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что по всей России такой налог могут ввести уже с 1 июля 2019 года.
Комментарии
Я все равно не уловил, в чем интерес самозанятых? Нафига им этим заморачиваться? Ну шьет человек на дому, к нему что, налоговая приходит? Сидят бабушки на тротуаре, ну выгнать их могут, но никто никакой налог с них не берет, зачем им биометрическую идентификацию проходить? Ни одна бабушка таких слов не выговорит
Да никто вам, жуликам не копейки по доброй воли не отдаст!
Как в анекдоте, вход бесплатный, выход сто рублей.
Что произойдет, если человек перестанет быть самозанятым?
Чтобы приобрести статус самозанятого, надо сдать отпечатки пальцев.
То есть для государства самозанятый= преступник?
Но 40 тыс в год отдай. Если 10 тыс- четверть.
То есть для государства самозанятый= преступник?
а то, ведь в буржуинский бюджет денег в виде есн и ндфл не платит, ограничивается лишь ндс ))
Это эти же жулики заставили меня из ИПшника самозанятым стать, а теперь опять хотят налогом обложить. Нет уж, хрен вам!
Хорошая попытка, ИФНС, но нет)
Нет дураков регистрировать себя)
И какой смысл брать от ФНС виртуальную десятку, чтобы отдать реальные собственные 30 косарей?
Если чел работает дома,определенная база клиентов,все тихо и спокойно-зачем ему показываться налоговикам???У него и так все хорошо,нет никаких проблем..а так налоги припишут,ему цену нужно поднимать,буха нанимать и зачем?
Ну, я зарегился. Жду введения налога, чтобы начать переписку с Центральным аппаратом ФНС России, а потом еще судиться с ними начну.