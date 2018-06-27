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Супружеская пара в Бийске окажется на скамье подсудимых за организацию занятия проституцией, информируют в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, семейная пара вела преступный бизнес с весны 2012 года до мая 2017 года. Супруги подыскали помещение, которое стали использовать в качестве притона. Также они организовали изготовление в типографии визитных карточек с информацией об оказываемых услугах сексуального характера, вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, доводили до них сведения о перечне и стоимости оказываемых услуг.
Кроме того, они координировали маршруты следования к месту расположения притона, подыскивали и непосредственно вовлекали женщин в занятие проституцией, организовывали собеседования с потенциальными "работницами", поддерживали дисциплину среди девушек, составляли графики их выхода на работу, приобретали предметы хозяйственно-бытового назначения, средства гигиены, необходимые для оказания интимных услуг.
В настоящее время уголовное дело поступило в Бийский городской суд.
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Супруги подыскали помещение, которое стали использовать в качестве притона. Также они организовали изготовление в типографии визитных карточек с информацией об оказываемых услугах сексуального характера, вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, доводили до них сведения о перечне и стоимости оказываемых услуг.
Кроме того, они координировали маршруты следования к месту расположения притона, подыскивали и непосредственно вовлекали женщин в занятие проституцией, организовывали собеседования с потенциальными "работницами", поддерживали дисциплину среди девушек, составляли графики их выхода на работу, приобретали предметы хозяйственно-бытового назначения, средства гигиены, необходимые для оказания интимных услуг.
Вообще сервис! Еще ежедневное медицинское освидетельствование и можно легализовать и налоги с них брать. Налоги на зарплату бюджетникам, пенсии
С медосвидетельствованием дорого будет, не все клиенты потянут
По заветам Премьера - малый бизнес! Вот только налоги не платили и пенсионные взносы не отчисляли...Так надо было их зарегистрировать и кассовый аппарат выдать!
Сейчас, наверное, уже дороже, чем 2,5? Кризис, санкции
Социальная организация, все услуги бесплатны, за счёт благотворительности.
"высокоорганизованного" -- по-научному ...
гость
С медосвидетельствованием дорого будет, не все клиенты потянут
АГА а потом лечится от триппера дорого очень сейчас!
Там стопудово все средства защиты были, сервис
.....стали использовать в качестве притона??? Автор, притон и бордель это разные вещи!!!