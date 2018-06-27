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Супругов в Бийске обвиняют в создании высокоорганизованного борделя

, ИА "Амител"
Рассмотрением уголовного дела займется городской суд

Фото: navote.ru

Супружеская пара в Бийске окажется на скамье подсудимых за организацию занятия проституцией, информируют в краевой прокуратуре.

Согласно версии следствия, семейная пара вела преступный бизнес с весны 2012 года до мая 2017 года. Супруги подыскали помещение, которое стали использовать в качестве притона. Также они организовали изготовление в типографии визитных карточек с информацией об оказываемых услугах сексуального характера, вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, доводили до них сведения о перечне и стоимости оказываемых услуг.

Кроме того, они координировали маршруты следования к месту расположения притона, подыскивали и непосредственно вовлекали женщин в занятие проституцией, организовывали собеседования с потенциальными "работницами", поддерживали дисциплину среди девушек, составляли графики их выхода на работу, приобретали предметы хозяйственно-бытового назначения, средства гигиены, необходимые для оказания интимных услуг.

В настоящее время уголовное дело поступило в Бийский городской суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2018 13:25
гость

Супруги подыскали помещение, которое стали использовать в качестве притона. Также они организовали изготовление в типографии визитных карточек с информацией об оказываемых услугах сексуального характера, вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, доводили до них сведения о перечне и стоимости оказываемых услуг.
Кроме того, они координировали маршруты следования к месту расположения притона, подыскивали и непосредственно вовлекали женщин в занятие проституцией, организовывали собеседования с потенциальными "работницами", поддерживали дисциплину среди девушек, составляли графики их выхода на работу, приобретали предметы хозяйственно-бытового назначения, средства гигиены, необходимые для оказания интимных услуг.

Вообще сервис! Еще ежедневное медицинское освидетельствование и можно легализовать и налоги с них брать. Налоги на зарплату бюджетникам, пенсии

0  0
27.06.2018 13:27
гость

С медосвидетельствованием дорого будет, не все клиенты потянут

0  0
27.06.2018 13:30
- гость -

По заветам Премьера - малый бизнес! Вот только налоги не платили и пенсионные взносы не отчисляли...Так надо было их зарегистрировать и кассовый аппарат выдать!

0  0
27.06.2018 13:37
гость

Сейчас, наверное, уже дороже, чем 2,5? Кризис, санкции

0  0
27.06.2018 13:47
- гость -

Социальная организация, все услуги бесплатны, за счёт благотворительности.

0  0
27.06.2018 13:51
- гость -

"высокоорганизованного" -- по-научному ...

0  0
27.06.2018 13:59
кирпич


гость
С медосвидетельствованием дорого будет, не все клиенты потянут


АГА а потом лечится от триппера дорого очень сейчас!

0  0
27.06.2018 14:10
гость

Там стопудово все средства защиты были, сервис

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27.06.2018 14:14
- гость -

.....стали использовать в качестве притона??? Автор, притон и бордель это разные вещи!!!

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