Матильда Шнурова в своем Instagram впервые высказалась о разводе с лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым.
Она призывает "конспираторов и толкователей" не пытаться разобраться, что именно произошло в ее отношениях с бывшим супругом.
Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью.
"Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент", — написала Матильда.
Она также обратилась к подписчикам с просьбой разбираться в своей жизни, которая проходит мимо, пока они сидят в Сети, обсуждая развод пары.
"Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью", — добавила Матильда Шнурова.
Ранее в СМИ в качестве причины развода звездной пары называлась измена со стороны Матильды. Утверждалось, что Сергей Шнуров даже вытащил супругу из постели с другим.
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