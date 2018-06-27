Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования по теме отношения россиян к периоду Гражданской войны.
Отмечается, что мнения граждан по поводу виновных в начале Гражданской войны в России разделились: 35% полагают, что главной причиной войны стало иностранное вмешательство, еще 34% винят политику большевиков (41% среди людей в возрасте от 18 до 32 лет).
Большинство (58%) считает, что Гражданской войны нельзя было избежать, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных, утверждая, что можно было обойтись без кровопролития и решить все мирным путем. По мнению половины россиян (54%), большая часть населения была вынуждена вступить в Гражданскую войну, развязанную представителями отдельных политических сил.
Гражданская война сегодня воспринимается как сложное и противоречивое явление: 31% опрошенных ответили, что и те, и другие были в чем-то правы, а в чем-то — нет. Более трети опрошенных (36%) не склонны занимать чью-либо сторону в минувшем конфликте, считая, что события Гражданской войны принадлежат далекому прошлому и не имеют отношения к сегодняшней жизни (среди людей в возрасте от 18 до 32 лет эта доля составляет 43%, среди 33-42-летних — 44%).
Главным победителем в войне называют Красную армию (красных, большевиков) — так считают 43% (старшее поколение 43 года+ чаще других говорит о победе красных — 47%). О том, что в этой войне не было победителей, утверждают 16% респондентов. Половина россиян (53%) полагает, что Ленин и большевики победили в Гражданской войне благодаря поддержке многомиллионных народных масс, союзу рабочих и крестьян, поднявшихся на борьбу против капиталистов и помещиков.
В ТОП-3 рейтинга деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, вошли: Николай II (54%), Сталин (51%), Ленин (49%). Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28%, 29% соответственно. В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70%), Бухариным (56%), Деникиным (47%) и Керенским (43%). О Махно и Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно — о негативном отношении к ним заявили 58% и 46% соответственно, о симпатии — 12% и 20%.
Согласно результатам опроса, основными источниками информации об истории Гражданской войны являются школы и вузы — этот вариант ответа выбрали 79% респондентов. Реже респонденты читают исторические книги и романы (48%), смотрят фильмы и сериалы (30%).
Комментарии
Нужно этих расеян ещё про Полтавскую битву расспросить. Без сомнения будет высказана самая правдивая и авторитетная точка зрения.
По опросу видно какая каша в голове у россиян. Да и вопросы скорее всего были составлены такими же специалистами, когда трудно дать близкий к истине ответ. Особенно если такого ответа нет среди вариантов ответов
При любой революции есть те, кто считает ее справедливой и те, чьи права, по их мнению будут нарушены. Внешние силы могут этим воспользоваться, а могут и заранее простимулировать. Но не будет революции, если не будет неразрешимых противоречий в обществе
Интересно знать где же и кого они опрашивают...
интервенция тепереча называется военным вмешательством... ))
Перепись населения России.
1989 год 12 января--147 022 тыс
2002 год 9 октября--145 167 тыс
небольшое такое военное вмешательство наших тереришних западных партнеров - на севере англичане, на юге немцы, на западе поляки, по трнссибу белочехи как часть французской армии, на кавказе турки, на дальнем востоке американцы, японцы и китайцы ))
Опрос в Питере проводили???
С чего это кровавый Николай популярнее отца народа, победившего фашизм ??
В ТОП-3 рейтинга деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, вошли: Николай II (54%), Сталин (51%), Ленин (49%)
так вроде любимов на первое место александра невского натянул, или это был новый опрос...