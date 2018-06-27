Фото: rostovgazeta.ru
Школьника в Барнауле будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью своему однокласснику, сообщает региональная прокуратура.
Как установило следствие, в апреле этого года на перемене между первым и вторым уроками в средней общеобразовательной школе между мальчиком и девочкой, учащимися в восьмом классе, произошел конфликт, переросший в драку.
"Находившийся рядом ученик указанного класса, увидев данные события и желая дальнейшего предотвращения конфликта, взял руками за запястья своего одноклассника и отвел его в сторону. После чего обвиняемый, освободив свою правую руку, в ходе возникших личных неприязненных отношений нанес потерпевшему данной рукой не менее трех ударов в область живота, причинив телесные повреждения в виде разрыва селезенки, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни", — уточняют в прокуратуре.
Рассмотрением уголовного дела займется суд Октябрьского района Барнаула.
Комментарии
В тюрьму подонка!!!
Пацан селезенкой за девчонку поплатился. Жалко парня, но, мужик! За них бывает и убивают. Вообще раньше у пацанов было понятие, если идет пацан с девчонкой, его не трогают, только одного. Обычно ждут, чтобы он проводил, потом встречают. Это по пацански
27.06.2018 13:42
гость
"не трогают...ждут" - по-пацански это кучей на одного и без свидетелей?
Драки всегда были... Куда смотрит школа??
между мальчиком и девочкой, учащимися в восьмом классе, произошел конфликт, переросший в драку.
девочек бить нельзя-если родители не объяснили,через селезенку впитывай
27.06.2018 13:55
Океана
Если уж совсем по пацански, то один говорит, это моя девчонка, ты к ней больше не ходи, а то получишь. И дерутся один на один, другие не вмешиваются. Но, говорит обычно тот, с которым драться трудней всего.
27.06.2018 14:00
- гость -
Девочек бить нельзя, это и пытался объяснить ублидку пацан, за что поплатился селезенкой. Девочка должна оценить поступок
Девочка должна оценить поступок
и дождаться из зоны?
27.06.2018 14:09
- гость -
Вы новость перечитайте, чтобы понять, кто кому что сделал
27.06.2018 14:13
- гость -
между мальчиком и девочкой, учащимися в восьмом классе, произошел конфликт, переросший в драку.
Находившийся рядом ученик указанного класса, увидев данные события и желая дальнейшего предотвращения конфликта, взял руками за запястья своего одноклассника и отвел его в сторону. После чего обвиняемый, освободив свою правую руку, в ходе возникших личных неприязненных отношений нанес потерпевшему данной рукой не менее трех ударов в область
Из новости не понятно, кто освободил свою правую руку, тот, кто отвел или тот, кого отвели.
Я тоже поняла, что пострадал защитник девочки.
27.06.2018 14:09
- гость -
и дождаться из зоны?
Если по животу получил заступавшийся, то просто дождаться, когда заживет живот. А если заступавшийся совершил преступление, то зависит от девочки, вдруг ей нравятся плохие парни?