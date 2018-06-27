Псевдоврача будут судить на Алтае за многотысячное лечение

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который представился врачом и попросил деньги за свою работу. Подробности сообщили в прокуратуре Центрального района Барнаула.
"На стационарный домашний телефон потерпевшей позвонил ранее неизвестный ей мужчина, который представился врачом и предложил оказать ей медицинскую помощь в условиях стационарного лечения на возмездной основе, попросив её перечислить денежные средства в сумме 50 тысяч рублей на карту, открытую на имя неустановленного получателя", — говорится в сообщении прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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