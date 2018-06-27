Фото: wallhere.com
Средние цены на топливо не растут в Алтайском крае уже три недели подряд, следует из данных, опубликованных Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Согласно данным за период с 17 по 24 июня, средние цены на АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин – 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо – 44,13 рубля. Напомним, что такой ценник установился в крае в первой половине текущего месяца.
Портал Amic.ru многократно информировал о резком скачке цен на горючее, который был зафиксирован в мае и самом начале июня. Затем в нашем регионе было отмечено даже несущественное удешевление топлива, на смену чему пришла относительная стабилизация стоимости ГСМ.
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Отметим также, что "заморозка" средних цен на бензин с 17 по 24 июня была характерна для абсолютного большинства регионов России.
"В период с 17 по 24 июня на АЗС ВИНК и ряда независимых компаний, осуществляющих розничную реализацию топлива в субъектах Российской Федерации, где отсутствует представительство ВИНК,продолжилась стабилизация цен на автобензины и дизельное топливо летнее. Средняя цена на автобензин АИ-92 сохранилась на уровне 41,66 руб./литр, на АИ-95 — 44,45 руб./литр, на летнее дизельное топливо — 44,35 руб./литр", — описывают общефедеральную тенденцию в ЦДУ ТЭК.
Комментарии
Такой девочке на фотке можно добавить на бензин. Что же она на машинку наработала, а на бензин нет. Да и машинку с такой внешностью можно получше иметь, если не очень принципиальная. А тут видать и красивая и принципиальная