Житель города Усть-Кут Иркутской области ночью 25 июня спас тонущую в реке 14-летнюю девочку, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
23-летние жители города Усть-Кута Иркутской области Богдан Огородников и Сергей Качин возвращались домой около полуночи. Внезапно со стороны реки Лены они услышали крик — на помощь звала девочка, которую подхватило сильным течением и она не имела возможности самостоятельно выбраться на берег.
Богдан прыгнул в воду. Его друг параллельно бежал по берегу и постоянно разговаривал с девочкой, чтобы плывущий товарищ мог ориентироваться на ее голос. Ночью разглядеть подростка в воде было невозможно.
"Я проплыл около километра и в районе белого буя нагнал девочку. Сил преодолеть течение у меня было достаточно, я ее держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега", — рассказал Богдан.
В это время на берегу собрались люди, привлеченные Сергеем. Один из них поспешил на помощь Богдану. Вместе они вытащили подростка из воды.
"Страха не было — я хорошо плаваю. Больше опасался, что не увижу ее в темноте. Но Сергей постоянно поддерживал с ней диалог, это очень помогло", — пояснил Богдан.
Спасенную передали подъехавшим сотрудникам полиции. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.
В настоящее время решается вопрос о представлении Богдана Огородникова к награде за спасение жизни.
Комментарии
А второго парня? Сергея?
Молодец!!!!
Красавчик
ДА! Смело и по настоящему.
В МЧС его надо!
Теперь, как настоящий рыцарь, он обязан на ней жениться)
ей еще нельзя замуж, маленькая, а парень молодец!
Он подождет)