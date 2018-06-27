Автомобиль Toyota Land Cruiser забрали судебные приставы у жителя Камня-на-Оби за долги по электричеству. Как сообщили в пресс-службе "Алтайкрайэнерго", мужчина с помощью магнита "корректировал" показания электросчетчика, чтобы уменьшить объем оплачиваемой электроэнергии. Это обнаружили контролёры "Алтайкрайэнерго" во время одного из рейдов.
"Экспертиза показала воздействие на счетчик магнитным полем, делающим его непригодным для эксплуатации", — сообщили в компании.
Размер ущерба энергетики оценили в 238 тысяч рублей. Компания "Алтайкрайэнерго" подала в суд заявление для взыскания задолженности. Суд встал на сторону сетевой компании.
В пресс-службе "Алтайкрайэнерго" рассказали, что энерговор и его домочадцы очень агрессивно отреагировали на приход службы безопасности компании в сопровождении судебных приставов. Граждане наотрез отказались оплачивать задолженность. При этом должник пытался спрятаться сам и спрятать автомобиль Toyota Land Cruiser.
Далее события разворачивались, как в классическом детективе: отказ от уплаты задолженности, попытки укрыть своё имущество и скрыться самому.
"Но все старания уклониться от возмездия оказались тщетны, автомобиль был найден и арестован на месте, так как при отказе от добровольного исполнения со стороны должника исполнительное производство предусматривает принудительное исполнение судебных актов", — сообщили в компании.
Теперь энерговору придется вновь откладывать финансы на автомобиль.
"Алтайкрайэнерго" напоминает о том, что платить за электроэнергию нужно вовремя. Также добавим, что кроме изъятия имущества закон предусматривает и другие меры воздействия на должника: арест денежных средств, списание их с банковских счетов, ограничение выезда за пределы РФ и права пользования транспортными средствами.
Комментарии
приставы вообще охренели, автомобиль куплен в 2016 г. поставлен на себя на учет. недавно узнал что он полгода как в аресте за долги прошлого хозяина. Пока разобрался и снял, кучу нервов и времени потратил, так эти .... не знаю даже как назвать даже не извинились
Авто всяко дороже 238 тысяч рублей, наверное выкупит