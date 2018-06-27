Фото: vk.com/incident_brn
Алтайский край продолжает находиться в опасных метеоусловиях — на четверг, 28 июня, в регионе передано штормовое предупреждение в связи с возможным грозовым штормом.
"В Алтайском крае днем 27 июня и сутки 28 июня сохранятся дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Напомним, что вечером 23 июня на Барнаул обрушился мощнейший ураган, последствия которого до сих пор устраняют в краевой столице.
После этой бури синоптики предупреждали, что в региональном центре грозовой шквал может повториться 27 и 28 июня.
При этом в крае до 29 июня сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, а кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.
В этом контексте в ГУ МЧС по Алтайскому краю жителей и гостей региона убедительно просят соблюдать меры предосторожности и пожарной безопасности.
Комментарии
В этом контексте в ГУ МЧС по Алтайскому краю жителей и гостей региона убедительно просят соблюдать меры предосторожности
Есть, кто считает, что это спам и смело поплывет или пойдет в лес
Когда был реальный шторм, они не предупреждали. Зато теперь каждый день пророчат бурю.
Да, сегодня стопудово не будет шторма, ведь когда был, не предупредили, поэтому сегодня можно поплавать
Теперь уже не страшно. Все плохие краны, плохо закрепленные конструкции, старые и больные деревья сломало прошлой бурей
Теперь до зимы каждый день будут пугать))))